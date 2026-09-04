85 Millionen Euro für die Zukunft der Kläranlage Klagenfurt

Der Neubau der Kläranlage Klagenfurt schreitet voran. Die Projektsteuerung ist vergeben und der Zeitplan bis 2032 steht. In die modernisierte Anlage werden 85 Millionen Euro investiert.

Beim Neubau der Kläranlage Klagenfurt gibt es Fortschritte in der Planung. Die Bietergemeinschaft aus dem Beratungsunternehmen Drees & Sommer und der CCE Ziviltechniker GmbH hat die Ausschreibung für die Projektsteuerung gewonnen und unterstützt die Stadt bei der Umsetzung.

85 Millionen Euro investiert

„Eine funktionierende Kläranlage ist keine Frage des Wollens, sondern eine Frage der Gesundheits- und Umweltverantwortung gegenüber den Klagenfurterinnen und Klagenfurtern”, betont Entsorgungsreferentin Stadträtin Sandra Wassermann auf deren Antrag der Stadtsenat Ende November 2025 einstimmig den Start der Vorbereitungen beschloss. Zur Vergabe ergänzt sie: „Wir sind froh, zwei erfahrene und zuverlässige Partner gefunden zu haben, die uns mit ihrem vielschichtigen Know-how bei der Umsetzung dieses Jahrhundertprojektes für Klagenfurt zur Seite stehen. 85 Millionen Euro werden in die Kläranlage neu investiert.“

Projekt liegt im Zeitplan

Das Projekt liegt weiterhin im Zeitplan. Anfang März wurde ein zweistufiges europaweites Vergabeverfahren für einen Generalunternehmer+ eingeleitet. Angebote können bis Ende Oktober abgegeben werden, woraufhin die Auswahl erfolgt. Der Spatenstich könnte Anfang 2027 stattfinden. Die Bauphase ist bis 2030 während des laufenden ARA-Betriebes geplant. Im Jahr 2031 sollen die alten Anlagenteile außer Betrieb und die Neuteile in Betrieb genommen werden, gefolgt von einem Probebetrieb sowie der wasserrechtlichen Endüberprüfung bis 2032.

Täglich über 40 Millionen Liter Abwasser

Die 1967 erbaute Anlage erreicht nächstes Jahr ihr 60-jähriges Bestehen und stößt an ihre Kapazitätsgrenzen. Auf dem rund 10 Hektar großen Areal in der Boltzmannstraße 1 werden derzeit täglich über 40 Millionen Liter Abwasser aus Klagenfurt und elf Umlandgemeinden gereinigt. Mit dem Neubau steigt die Ausbaugröße von 300.000 auf 330.000 Einwohner. Die hydraulische Leistungsfähigkeit für den Regenwetterfall erhöht sich von 1.025 auf 1.850 Liter pro Sekunde und das Retentionsvolumen für die Mischwasserbehandlung von 5.400 auf 27.000 Kubikmeter.