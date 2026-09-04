2:1! KAC entscheidet Krimi gegen Bordeaux in der Verlängerung

Der EC-KAC startet mit einem Zittersieg in die Champions Hockey League. Gegen Bordeaux entscheiden die Rotjacken eine hart umkämpfte Partie erst in der Verlängerung für sich.

Der EC-KAC feierte zum Auftakt der Champions Hockey League einen knappen Heimsieg über Bordeaux, musste dafür jedoch über die Verlängerung gehen. Nach einem verhaltenen Beginn gerieten die Klagenfurter im ersten Drittel durch einen Treffer von Quentin Tomasino in Rückstand. Zudem musste der KAC schon früh auf den verletzten Mattias Göransson verzichten. Obwohl die Rotjacken vor der ersten Pause durch Finn van Ee die Latte trafen und Jan Muršak gute Gelegenheiten vorfand, blieb der Ausgleich zunächst aus.

Offene Partie

Im zweiten Spielabschnitt entwickelte sich eine offene Partie. Bordeaux erarbeitete sich gefährliche Chancen, doch KAC-Schlussmann Florian Vorauer hielt seine Mannschaft mit mehreren starken Paraden im Spiel. In der 34. Spielminute belohnte Thimo Nickl die Gastgeber schließlich für ihren Aufwand und glich nach Vorarbeit von Nick Petersen per Schlenzer zum 1:1 aus.

Entscheidung in der Verlängerung

Auch im Schlussdrittel blieb das Spiel umkämpft. Beide Teams hatten Möglichkeiten auf den Führungstreffer: Klagenfurt scheiterte erneut am Gehäuse, als Clemens Unterweger nur das Lattenkreuz traf, während Vorauer auf der Gegenseite einen Großchance der Franzosen bravourös vereitelte. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit überstand der KAC zudem eine brenzlige Unterzahlsituation mit dem nötigen Scheibenglück. Die Entscheidung fiel schließlich rasch in der Verlängerung. In einem Überzahlspiel fälschte Nick Petersen in der 62. Minute einen Schuss von Jan Muršak entscheidend ab und sicherte dem EC-KAC damit den 2:1-Erfolg nach Verlängerung.