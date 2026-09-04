Schlag ins Gesicht und Geld gestohlen? Jetzt muss Kärntner vor Gericht

Am Landesgericht Klagenfurt steht ein Mann wegen mutmaßlichen Raubes vor Gericht. Er soll sein Opfer geschlagen und Geld aus dessen Wohnung gestohlen haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Das Landesgericht Klagenfurt verhandelt einen mutmaßlichen Raubüberfall aus dem April.

Das Landesgericht Klagenfurt verhandelt einen mutmaßlichen Raubüberfall aus dem April.

Ein mutmaßlicher Vorfall aus dem April beschäftigt nun das Landesgericht Klagenfurt. Nach Informationen aus dem Verhandlungsspiegel wird einem Erwachsenen das Verbrechen des Raubes zur Last gelegt.

Schlag ins Gesicht

Der Beschuldigte soll dem mutmaßlichen Opfer am 18. April einen Schlag ins Gesicht versetzt haben. Anschließend soll er in die Wohnung des Betroffenen eingedrungen sein und zwei 100-Euro-Banknoten gestohlen haben.

Zwei Stunden Verhandlungsdauer

Für die Verhandlung vor dem Landesgericht Klagenfurt, die am Morgen beginnt, ist eine Dauer von zwei Stunden angesetzt. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für den Angeklagten die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.09.2026 um 10:56 Uhr aktualisiert