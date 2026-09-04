Traktor rollte Hügel hinunter: Kärntner Feuerwehr musste ausrücken

Nach der Erkundung der Lage konnten die Einsatzkräfte umgehend mit der Bergung des verunglückten Traktors beginnen.

Die Freiwillige Feuerwehr Keutschach am See wurde gestern zu einer Fahrzeugbergung gerufen. Nach der Erkundung der Lage konnten die Einsatzkräfte umgehend mit der Bergung des verunglückten Traktors beginnen. „Unter Einsatz der Winde unsers Tanklöschfahrzeugs konnten wir den Traktor in kurzer Zeit wieder auf sicheren Boden zurückbringen“, schildern die Einsatzkräfte in den sozialen Medien.