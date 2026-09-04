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/ ©Freiwillige Feuerwehr Keutschach am See
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Traktorunfall.
Die Feuerwehr wurde alarmiert.
Keutschach am See
04/09/2026
Feuerwehreinsatz

Traktor rollte Hügel hinunter: Kärntner Feuerwehr musste ausrücken

Nach der Erkundung der Lage konnten die Einsatzkräfte umgehend mit der Bergung des verunglückten Traktors beginnen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(69 Wörter)
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Die Freiwillige Feuerwehr Keutschach am See wurde gestern zu einer Fahrzeugbergung gerufen. Nach der Erkundung der Lage konnten die Einsatzkräfte umgehend mit der Bergung des verunglückten Traktors beginnen. „Unter Einsatz der Winde unsers Tanklöschfahrzeugs konnten wir den Traktor in kurzer Zeit wieder auf sicheren Boden zurückbringen“, schildern die Einsatzkräfte in den sozialen Medien.

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