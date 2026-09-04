Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva / LPD Stmk
Bild auf 5min.at zeigt einen Radfahrer und einen Polizisten.
Aufgrund des Verdachts eines Fahrradiebstahls wurde heute ein Mann in Klagenfurt festgenommen.
Klagenfurt
04/09/2026
Polizeieinsatz

GPS-Ortung nach Fahrraddiebstahl: Mann flüchtete vor Polizei

Am heutigen Freitag, gegen 9.50 Uhr, wurde ein Fahrraddiebstahl in Klagenfurt angezeigt. Ein unbekannter Täter soll dabei ein Fahrrad durch Aufbrechen der Sperrvorrichtung gestohlen haben.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der Besitzer konnte den aktuellen Standort des Fahrrades mittels Ortungsfunktion verfolgen und verständigte die Polizei. Aufgrund der Ortung begaben sich mehrere Polizeistreifen zu einer Wohnhausanlage in Klagenfurt. Während der Fahndungsmaßnahmen konnte ein Mann beobachtet werden, der aus einem Fenster im Erdgeschoss sprang und zu Fuß flüchtete, teilt die Polizei mit.

Gestohlenes Fahrrad gefunden

Er konnte kurze Zeit später von den Polizeibeamten angehalten werden. Bei dem 37-jährigen Mann aus Klagenfurt wurde das gestohlene Fahrrad sichergestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zum Sachverhalt einvernommen. Nach Abschluss der Vernehmung wurde die Festnahme wieder aufgehoben, heißt es weiter. Der Beschuldigte wird wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at