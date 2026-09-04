GPS-Ortung nach Fahrraddiebstahl: Mann flüchtete vor Polizei

Am heutigen Freitag, gegen 9.50 Uhr, wurde ein Fahrraddiebstahl in Klagenfurt angezeigt. Ein unbekannter Täter soll dabei ein Fahrrad durch Aufbrechen der Sperrvorrichtung gestohlen haben.

Der Besitzer konnte den aktuellen Standort des Fahrrades mittels Ortungsfunktion verfolgen und verständigte die Polizei. Aufgrund der Ortung begaben sich mehrere Polizeistreifen zu einer Wohnhausanlage in Klagenfurt. Während der Fahndungsmaßnahmen konnte ein Mann beobachtet werden, der aus einem Fenster im Erdgeschoss sprang und zu Fuß flüchtete, teilt die Polizei mit.

Gestohlenes Fahrrad gefunden

Er konnte kurze Zeit später von den Polizeibeamten angehalten werden. Bei dem 37-jährigen Mann aus Klagenfurt wurde das gestohlene Fahrrad sichergestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zum Sachverhalt einvernommen. Nach Abschluss der Vernehmung wurde die Festnahme wieder aufgehoben, heißt es weiter. Der Beschuldigte wird wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.