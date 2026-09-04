Nächtlicher Coup: Unbekannte stehlen Motorrad vor Wohngebäude

Letzte Nacht wurde in Klagenfurt vor einem Wohnhaus ein Motorrad gestohlen. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht auf den 4. September 2026 stahlen bislang noch unbekannte Täter ein vor einem Wohngebäude in Klagenfurt, Bezirk St. Peter, abgestelltes Motorrad, teilt die Kärntner Polizei heute mit. Einem 34-jährigen Mann aus Klagenfurt entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Die Ermittlungen laufen.