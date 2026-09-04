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Bild auf 5min.at zeigt einen Polizisten bei einem Motorrad.
Einem Klagenfurter entstand durch einen Motorraddiebstahl ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.
Klagenfurt
04/09/2026
Ermittlungen laufen

Nächtlicher Coup: Unbekannte stehlen Motorrad vor Wohngebäude

Letzte Nacht wurde in Klagenfurt vor einem Wohnhaus ein Motorrad gestohlen. Die Polizei ermittelt.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(57 Wörter)
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In der Nacht auf den 4. September 2026 stahlen bislang noch unbekannte Täter ein vor einem Wohngebäude in Klagenfurt, Bezirk St. Peter, abgestelltes Motorrad, teilt die Kärntner Polizei heute mit. Einem 34-jährigen Mann aus Klagenfurt entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Die Ermittlungen laufen.

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