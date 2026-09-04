Nach Auftaktsieg: „Rotjacken“ treffen auf amtierenden Schweizer Meister

Am Samstag, dem 5. September 2026, empfangen die „Rotjacken“ in ihrem zweiten Vorrundenspiel der Champions Hockey League das Team von Fribourg-Gottéron in der Heidi Horten-Arena. Die Begegnung beginnt um 19.15 Uhr.

Leistungssteigerung benötigt

Der EC-KAC konnte sich am Donnerstag gegen die Bordeaux Boxers knapp mit 2:1 nach Verlängerung durchsetzen und hat damit fünf seiner letzten sechs Champions Hockey League-Kampagnen mit einem Sieg eröffnet. Die Zufriedenheit mit der Vorstellung gegen Frankreichs Meister hielt sich im Lager der Rotjacken in recht engen Grenzen, allen Beteiligten ist bewusst, dass es gegen den amtierenden Titelträger der Schweiz am Samstag einer deutlichen Leistungssteigerung bedarf. Duelle mit Klubs aus der National League bestritten die Klagenfurter in der Königsklasse bislang sieben, lediglich zwei davon – 2017 zu Hause gegen die ZSC Lions Zurich und 2024 auswärts bei Genève-Servette, jeweils nach Verlängerung – konnten sie auch gewinnen.

Schweizer reisen mit starker Bilanz an

Fribourg-Gottéron startete ebenfalls mit einem Sieg in die neue CHL-Saison, im Auswärtsspiel bei den Graz99ers am Donnerstag ermöglichte ein Doppelschlag spät im dritten Abschnitt einen letztendlichen 4:2-Erfolg. Die Schweizer holten damit zum fünften Mal in Folge (nach 2016, 2021, 2022 und 2024) einen Sieg in ihrer ersten Partieeiner neuen Champions Hockey League-Spielzeit. Saisonübergreifend hat die Truppe von CHL-Rekordtrainer Roger Rönnberg nur drei ihrer jüngsten 15 Begegnungen in der Königsklasse in regulärer Spielzeit verloren. Betrachtet man Fribourgs historische Bilanz im Bewerb, ist die deutlich unterschiedliche Winning Percentage in Heim- (75 Prozent) und Auswärtsspielen (48 Prozent) auffällig. Gegen österreichische Klubs ist Gottéron in der CHL-Geschichte noch ungeschlagen (11:1 Punkte und 12:4 Tore).

Personalsituation der „Rotjacken“

Die Rotjacken müssen gegen Fribourg-Gottéron unverändert auf Langzeitausfall Fabian Hochegger verzichten, ebenfalls nicht zur Verfügung stehen wird Mattias Göransson, der sich früh im Spiel gegen Bordeaux eine leichte Unterkörperverletzung zuzog, die aber keine lange Abwesenheit aus dem Trainings- und Spielbetrieb zur Folge haben sollte. Das Eistraining am Freitag wurde nur optional abgehalten, die KAC-Mannschaft versammelt sich erst wieder zum Morning Skate am Spieltag geschlossen am Eis.