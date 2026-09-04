Sprechtag: Bürgermeister stand im Strandbad Maiernigg Rede und Antwort

Zahlreiche Badegäste des Strandbades Maiernigg nutzten die Gelegenheit zum persönlichen Gespräch mit Bürgermeister Christian Scheider, teilt die Stadt heute in einer Aussendung mit.

Beim dritten Bäder-Sprechtag der aktuellen Saison ging es hauptsächlich um die Sanierung des Bades, Verkehrsthematiken und Spielplätze in Wohnanlagen, heißt es weiter.

Hauptanliegen der Badegäste

Diverse Sanierungen im Kabinentrakt des Strandbades Maiernigg waren die Hauptanliegen der Badegäste beim heutigen Sprechtag. Bürgermeister Christian Scheider und STW-Bäder-Verantwortliche Doris Zach haben die Anliegen sehr ernst genommen und manche, die Kabinen und Kästchen im Strandbad Maiernigg betreffende Dinge gleich vor Ort besprochen und gelöst, wird weiter mitgeteilt. Auch Spielplätze in Wohnanlagen und Studiengangs-Themen der Fachhochschule wurden besprochen.

„Wo der sprichwörtliche Schuh drückt“

„Bei Sprechtagen vor Ort erfährt man viel von Menschen, wo der sprichwörtliche Schuh drückt und wo Bürgerinnen und Bürger mit Problemstellungen konfrontiert sind. Als Bürgermeister ist es mir wichtig, vor Ort zu sein und mit den Menschen im direkten Kontakt zu sein an Orten, die ihnen in ihrer Freizeit wichtig sind. Hier redet es sich oft leichter als in Amtsräumlichkeiten“, so Bürgermeister Scheider. Das Strandbad Maiernigg hat bis 30. September geöffnet, die Gastronomie bis 15. September.