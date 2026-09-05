Klagenfurt: Neues Kinderparadies in der Fischlsiedlung eröffnet

Die Wiese um die beiden Hügel im Osten der Fischlsiedlung ist seit Jahrzehnten ein beliebter Treffpunkt für Familien, teilt heute die Stadt Klagenfurt in einer Aussendung mit. Jetzt wurde der Spielplatz ausgeweitet, erneuert und modernisiert.

Schaukeln, Sandkiste, Klettergeräte und Ballspielplatz

Zusätzlich zu Schaukeln, Sandkiste und Klettergeräten gibt es jetzt auch einen multifunktionalen Ballspielplatz mit Fußballtoren, auf dem am Eröffnungstag bereits die ersten Matches ausgetragen wurden. Auch die bisher ungenutzte große Wiese neben dem ursprünglichen Spielplatz steht jetzt Kindern und Familien mit Spielgeräten zur Verfügung. Zusätzlich wurden unter schattenspendenden Bäumen neue Sitzgelegenheiten aufgestellt. Es stehen auch neue Abfallbehälter zur Verfügung, heißt es weiter.

„Dient auch dem Miteinander in größeren Wohnsiedlungen“

Im Rahmen eines Familienfestes mit Hüpfburg und Musik gaben Bürgermeister Christian Scheider und Wohnungsreferent Vizebürgermeister Patrick Jonke gemeinsam mit Verantwortlichen der Abteilung „Klagenfurt Wohnen“ den Spielplatz frei und wünschten den großen und kleinen Eröffnungsgästen viel Freude mit dem neuen Kinderparadies. „Es ist mir eine große Freude, den Familien in der Fischlsiedlung einen Spielplatz übergeben zu können, der im wahrsten Sinne des Wortes alle Stückerln spielt. Hier können sich Kinder vergnügen, er ist aber auch für Eltern als Treffpunkt und Ort für persönliche Gespräche und ein nettes Kennenlernen gedacht. Das dient auch dem Miteinander in größeren Wohnsiedlungen, was mir besonders wichtig ist“, so Vizebürgermeister Patrick Jonke.