Sirenenalarm: Florianis rückten zu Verkehrsunfall mit drei Verletzten aus

Heute Vormittag rückte die Florianis der FF Zell-Gurnitz zur Packer-Bundesstraße aufgrund eines Verkehrsunfalls aus.

Auf der Packer Bundesstraße kam es heute zu einem Unfall.

Auf der Packer Bundesstraße kam es heute zu einem Unfall.

„Heute um 10.51 Uhr wurden wir zu einem technischen Einsatz auf der Packer Bundesstraße alarmiert“, mit diesen Worten beginnt ein Posting auf Facebook der Freiwilligen Feuerwehr Gurnitz.

Unfallstelle absichern

Im Kreuzungsbereich Niederdorf/Hörtendorf ereignete sich ein Verkehrsunfall mit mehreren Motorrädern, heißt es weiter. „Dabei wurden zumindest drei Personen unbestimmten Grades verletzt“, so die Florianis. Deren Aufgabe bestand darin, die Unfallstelle abzusichern und gemeinsam mit den Einsatzorganisationen für einen sicheren Einsatzablauf zu sorgen. „Dadurch konnte das Rote Kreuz die verletzten Personen sicher versorgen. Wir wünschen den Verletzten eine rasche und vollständige Genesung“, wird abschließend betont.