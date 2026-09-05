Scheider: „Österreichische Staatsbürgerschaft darf keine Einbahnstraße sein“

In einer Aussendung schließt sich Bürgermeister Christian Scheider der Forderung von Weltbund Österreich-Präsident Götz an: „Im Ausland lebende österreichische Staatsbürger dürfen ihre Staatsbürgerschaft bei zusätzlicher Annahme der Staatsbürgerschaft des Wohnsitzlandes nicht verlieren.“

„Sind Botschafter unseres Landes“

Rund 640.000 Österreicher leben und arbeiten im Ausland. „Sie sind Botschafter unseres Landes, tragen Österreich in die Welt und bleiben ihrer Heimat vielfach über Generationen eng verbunden“, heißt es weiter. Für Bürgermeister Christian Scheider sei daher klar: „Wer aus beruflichen, familiären oder persönlichen Gründen ins Ausland geht, darf deshalb nicht vor die Entscheidung gestellt werden, zwischen seiner internationalen Zukunft und seiner österreichischen Identität wählen zu müssen.“

„Österreich endet nicht an der Staatsgrenze“

„Österreich endet nicht an der Staatsgrenze. Und schon gar nicht endet dort die Verbundenheit mit unserer Heimat!“, betont Scheider. „Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass Menschen, die für Ausbildung, Beruf oder Familie ins Ausland gehen, ihre österreichische Staatsbürgerschaft aufs Spiel setzen müssen, wenn sie zusätzlich die Staatsbürgerschaft ihres neuen Lebensmittelpunktes annehmen.“ Für Scheider gehe es dabei um weit mehr als um eine juristische Formalität. „Die österreichische Staatsbürgerschaft ist Ausdruck von Zugehörigkeit, Identität und einer dauerhaften Verbindung zu unserem Land. Wir dürfen diese Verbindung nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Menschen, die Österreich im Herzen tragen, dürfen nicht das Gefühl bekommen, dass ihre Heimat sie vor die Tür setzt.“ Gerade in einer zunehmend internationalen und mobilen Welt müsse Österreich seine gesetzlichen Rahmenbedingungen weiterentwickeln, heißt es weiter.

„Das ist widersprüchlich“

Andere Staaten würden längst zeigen, dass eine moderne Regelung der Mehrfachstaatsbürgerschaft möglich sei. „Wir können nicht einerseits stolz darauf sein, dass Österreicherinnen und Österreicher international erfolgreich sind, und ihnen andererseits Steine in den Weg legen, sobald sie im Ausland eine zweite Staatsangehörigkeit erwerben. Das ist widersprüchlich und nicht mehr zeitgemäß.“ Scheider fügt hinzu: „Es darf nicht vom Wohnsitz oder vom Bundesland abhängen, wie stark jemand seine österreichische Staatsbürgerschaft behalten darf.“

Scheider fordert politische Debatte und richtet Appell an Landesregierung

Scheider fordert daher eine klare politische Debatte und eine Reform der bestehenden Regelungen. „Es kann nicht sein, dass wir in Österreich Einbürgerungen ermöglichen und gleichzeitig unsere eigenen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger vor die Wahl stellen, ihre österreichische Staatsbürgerschaft aufzugeben. Wir dürfen unsere eigenen Leute nicht aussperren.“ Der Bürgermeister richtet deshalb einen eindringlichen Appell an die politischen Entscheidungsträger in der Kärntner Landesregierung und im Bund: „Ich fordere ein Umdenken. Wir müssen unseren Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, international zu leben, zu arbeiten und Chancen wahrzunehmen, ohne ihre österreichische Identität aufgeben zu müssen. Wer Österreich verbunden ist, soll diese Verbundenheit auch behalten dürfen.“