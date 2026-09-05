Cup-Schlager am Wörthersee: Ein Duell mit eigener Dynamik

Wenn am heutigen Samstagabend um 20.30 Uhr die Flutlichter im Klagenfurter Wörthersee-Stadion angehen, steht in der zweiten Runde des UNIQA ÖFB-Cups ein Aufeinandertreffen bevor, das weit mehr Brisanz birgt, als es der aktuelle Klassenunterschied vermuten lässt. Der Regionalligist SK Austria Klagenfurt fordert den Bundesligisten SK Rapid heraus. Es ist ein Spiel, bei dem die Rollen auf dem Papier klar verteilt sind, das aber genau jene Zutaten mitbringt, die den Pokalwettbewerb so unberechenbar machen.

Absolutes Highlight der noch jungen Saison

Für die Kärntner Gastgeber ist diese Partie das absolute Highlight der noch jungen Saison. Nach dem bitteren Zwangsabstieg aus der Bundesliga im vergangenen Frühjahr zeigt die Formkurve in der Regionalliga Süd steil nach oben. Mit vier Siegen aus den ersten fünf Spielen hat sich die Mannschaft von Trainer Slobodan Grubor schnell gefangen und bewiesen, dass die sportliche Qualität nach wie vor hoch ist. Das Wörthersee-Stadion bietet zudem die perfekte Bühne, um mit der Unterstützung des Heimpublikums über sich hinauszuwachsen. In Klagenfurt ist man sich der Außenseiterrolle bewusst, wittert aber genau darin die Chance, dem großen Favoriten ein Bein zu stellen.

Für die Wiener steht viel auf dem Spiel

Auf der Gegenseite reist der SK Rapid mit gemischten Gefühlen an den Wörthersee. Zwar legten die Hütteldorfer unter Trainer Johannes Hoff Thorup mit zwölf Punkten aus den ersten Ligaspielen einen starken Saisonstart hin, mussten jedoch unter der Woche eine herbe 1:5-Schlappe gegen Red Bull Salzburg einstecken. Für Rapid gilt es nun, eine Reaktion zu zeigen und den Fokus sofort wieder zu schärfen. Hoff Thorup betonte im Vorfeld, wie ernst er den Cup nimmt. Er weiß um die Bundesliga-Vergangenheit des Gegners und hat seine Mannschaft davor gewarnt, den Drittligisten zu unterschätzen. Für die Wiener steht viel auf dem Spiel, denn ein Stolpern in der zweiten Runde würde die mühsam aufgebaute Euphorie der letzten Wochen jäh bremsen.

©SK Austria Klagenfurt | Heute fordert der Regionalligist SK Austria Klagenfurt den Bundesligisten SK Rapid heraus. ©SK Austria Klagenfurt | Spielbeginn ist um 20.30 Uhr im Wörthersee Stadion. ©SK Austria Klagenfurt | Es ist ein Spiel, bei dem die Rollen auf dem Papier klar verteilt sind, das aber genau jene Zutaten mitbringt, die den Pokalwettbewerb so unberechenbar machen.