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LAC-Athleten holten 17 Mal Gold bei Landesmeisterschaften
Höchst erfolgreich präsentierte sich das LAC-Team bei den Mastersmeisterschaften in Klagenfurt, freut sich der Verein.
17 Mal durften sich die LACler über Gold freuen. Patrick Sunitsch (100 Meter/400 Meter) und Viktor Kristan(1.500 Meter) zeigten mit persönlichen Bestleistungen auf. Mit vier Titel war Beate Jung-Dräbing erfolgreichste LAC-Teilnehmerin, für die Top-Leistung sorgte der mittlerweile 64-jährige Richard Peterl. Peterl sprintete die 100 Meter in starken 13,12 Sekunden, so der Verein abschließend.
Das waren die Sieger des LAC Klagenfurt
- Patrick Sunitsch M40 100m 13,59s PB
- Patrick Sunitsch M40 400m 70,30s PB
- Richard Peterl M60 100m 13,12s
- Siegfried Stupnig M55 1500m, 5:52,75min
- Arno Ladstätter M70 Kugel 6,74m
- Arno Ladstätter M70 Diskus 21,48m
- Klaus Jeschke M70 Speer 29,78m
- Viktor Kristan M75 1500m 8:18,96min PB
- Gerhard Neweklowsky M85 Speer 13,71m
- Adaweih Arour W35 Kugel 9,02m
- Adaweih Arour W35 Diskus, 31,61m
- Adaweih Arour W35 Speer 34,40m
- Beate Jung-Dräbing W55 100m 21,51s
- Beate Jung-Dräbing W55 400m 104,24s
- Beate Jung-Dräbing W55 Kugel 7,53m
- Beate Jung-Dräbing W55 Speer 22,29m
- Margit Gesierich W55 Diskus 27,66m
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