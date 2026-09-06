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Das Bild auf 5min.at zeigt Athleten des LAC-Klagenfurt.
Die LAC-Athleten glänzten bei den Landesmeisterschaften der Masters.
Klagenfurt
06/09/2026
Cool!
#goodnews

LAC-Athleten holten 17 Mal Gold bei Landesmeisterschaften

Höchst erfolgreich präsentierte sich das LAC-Team bei den Mastersmeisterschaften in Klagenfurt, freut sich der Verein.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(60 Wörter)
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17 Mal durften sich die LACler über Gold freuen. Patrick Sunitsch (100 Meter/400 Meter) und Viktor Kristan(1.500 Meter) zeigten mit persönlichen Bestleistungen auf. Mit vier Titel war Beate Jung-Dräbing erfolgreichste LAC-Teilnehmerin, für die Top-Leistung sorgte der mittlerweile 64-jährige Richard PeterlPeterl sprintete die 100 Meter in starken 13,12 Sekunden, so der Verein abschließend.

Das waren die Sieger des LAC Klagenfurt

  • Patrick Sunitsch M40 100m 13,59s PB
  • Patrick Sunitsch M40 400m 70,30s PB
  • Richard Peterl M60 100m 13,12s
  • Siegfried Stupnig M55 1500m, 5:52,75min
  • Arno Ladstätter M70 Kugel 6,74m
  • Arno Ladstätter M70 Diskus 21,48m
  • Klaus Jeschke M70 Speer 29,78m
  • Viktor Kristan M75 1500m 8:18,96min PB
  • Gerhard Neweklowsky M85 Speer 13,71m
  • Adaweih Arour W35 Kugel 9,02m
  • Adaweih Arour W35 Diskus, 31,61m
  • Adaweih Arour W35 Speer 34,40m
  • Beate Jung-Dräbing W55 100m 21,51s
  • Beate Jung-Dräbing W55 400m 104,24s
  • Beate Jung-Dräbing W55 Kugel 7,53m
  • Beate Jung-Dräbing W55 Speer 22,29m
  • Margit Gesierich W55 Diskus 27,66m
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