LAC-Athleten holten 17 Mal Gold bei Landesmeisterschaften

Höchst erfolgreich präsentierte sich das LAC-Team bei den Mastersmeisterschaften in Klagenfurt, freut sich der Verein.

17 Mal durften sich die LACler über Gold freuen. Patrick Sunitsch (100 Meter/400 Meter) und Viktor Kristan(1.500 Meter) zeigten mit persönlichen Bestleistungen auf. Mit vier Titel war Beate Jung-Dräbing erfolgreichste LAC-Teilnehmerin, für die Top-Leistung sorgte der mittlerweile 64-jährige Richard Peterl. Peterl sprintete die 100 Meter in starken 13,12 Sekunden, so der Verein abschließend.