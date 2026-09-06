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Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Ein Boot wurde angefordert.
Moosburg/Pörtschach
06/09/2026
Feuerwehreinsatz

Aufmerksame Kärntner schlugen Alarm: Lagerfeuer löste Brand aus

Am Sonntagvormittag wurden die Einsatzkräfte wegen einer Rauchentwicklung auf der Insel im Bereich des Mitterteichs an der Pörtschacher Straße alarmiert.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)
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Aufmerksame Personen hatten dort Brandgeruch festgestellt und um 9:29 Uhr den Notruf gewählt, woraufhin die Freiwillige Feuerwehr Moosburg umgehend zu einem Kleinbrand ausrückte.

Mit dem Boot zur Insel

„Nach dem Eintreffen wurde von uns das Schlauchboot der FF Krumpendorf angefordert, um zu einer Lagerkundung zur Insel zu gelangen. Es stellte sich heraus, dass dort eine Fläche von ungefähr 15 m² aufgrund eines nicht ordnungsgemäß abgelöschten Lagerfeuers brannte“, schilderten die Einsatzkräfte der FF Moosburg in den sozialen Medien. Der Brand konnte schlussendlich erfolgreich abgelöscht werden.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Moosburg waren auch die Freiwillige Feuerwehr Krumpendorf, die Löschgruppe Kreggab/Moosburg sowie auch die Polizei Krumpendorf im Einsatz.

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