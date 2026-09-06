Aufmerksame Kärntner schlugen Alarm: Lagerfeuer löste Brand aus

Am Sonntagvormittag wurden die Einsatzkräfte wegen einer Rauchentwicklung auf der Insel im Bereich des Mitterteichs an der Pörtschacher Straße alarmiert.

Aufmerksame Personen hatten dort Brandgeruch festgestellt und um 9:29 Uhr den Notruf gewählt, woraufhin die Freiwillige Feuerwehr Moosburg umgehend zu einem Kleinbrand ausrückte.

Mit dem Boot zur Insel

„Nach dem Eintreffen wurde von uns das Schlauchboot der FF Krumpendorf angefordert, um zu einer Lagerkundung zur Insel zu gelangen. Es stellte sich heraus, dass dort eine Fläche von ungefähr 15 m² aufgrund eines nicht ordnungsgemäß abgelöschten Lagerfeuers brannte“, schilderten die Einsatzkräfte der FF Moosburg in den sozialen Medien. Der Brand konnte schlussendlich erfolgreich abgelöscht werden.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Moosburg waren auch die Freiwillige Feuerwehr Krumpendorf, die Löschgruppe Kreggab/Moosburg sowie auch die Polizei Krumpendorf im Einsatz.