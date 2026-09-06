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/ ©Fotomontage: 5 Minuten & Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Polizisten von hinten und einen LKW.
Bei einer Kontrolle durch die Verkehrsinspektion Klagenfurt wurden an einem kroatischen Sattelkraftfahrzeug erhebliche Mängel wie beschädigte Reifen und auslaufender Diesel festgestellt.
Klagenfurt
06/09/2026
Polizeimeldung

Gefahr auf Rädern: Polizei zieht völlig maroden Lkw aus dem Verkehr

Ein schwer beschädigtes kroatisches Sattelkraftfahrzeug ist von Beamten der Verkehrsinspektion Klagenfurt aus dem Verkehr gezogen worden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(231 Wörter)
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Die Polizisten hielten das Gespann am Sonntag gegen 8:45 Uhr im Zuge des Verkehrsüberwachungsdienstes an und unterzogen es einer Kontrolle. Dabei traten sowohl an der Sattelzugmaschine als auch am Sattelaufleger erhebliche Mängel zutage.

Mängel im Detail

Bei der Sattelzugmaschine war ein Reifen so stark beschädigt, dass bereits das Gewebe sichtbar war. Zudem war die vordere Stoßstange gebrochen, wodurch aufgrund scharfkantiger Bereiche eine Gefährdung bestand. Ein Leck im Bereich des Tanks sowie ein nicht vorhandener Tankdeckel führten außerdem dazu, dass Diesel austrat. Am Sattelaufleger erwies sich der Unterfahrschutz als lose und teilweise durchgerostet. Zudem war auch hier ein Reifen schwer beschädigt und es lag ein Druckverlust im Bereich der Bremsleitungen vor. „Auf Grund dieser und weiterer Mängel wurden die Kennzeichen abgenommen und die Weiterfahrt untersagt“, ergänzen die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten.

Fälschung eines Beweismittels

Zusätzlich förderte die Auswertung des digitalen Fahrtenschreibers Übertretungen der Lenkzeiten ans Licht. Die Überprüfung ergab, dass der Lenker das Sattelkraftfahrzeug mehrmals gesteuert hatte, ohne dass dabei die Fahrerkarte gesteckt war. Den fehlenden Zeitraum trug der Lenker fälschlicherweise als Ruhezeit nach. Wegen Fälschung eines Beweismittels wird der Fahrer nun der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Bezüglich der vorliegenden Verwaltungsübertretungen gelangen sowohl der Lenker als auch der Zulassungsbesitzer zur Anzeige.

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