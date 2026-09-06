Weltbund-Tagung: Wiener Sängerknaben begeistern in Klagenfurt

Der Weltbund Österreich (vormals: Auslandsösterreicher-Weltbund) ist die unabhängige Interessensvertretung von 640.000 im Ausland lebenden Österreicherinnen und Österreichern. Ziel ist es, die Verbindung der Landsleute und ihrer Familien mit der Heimat zu stärken und die Anliegen der im Ausland lebenden Landsleute in politische und gesellschaftliche Prozesse in ihrem Heimatland einzubringen.

Weltbund-Tagung und Empfang mit Konzert der Wiener Sängerknaben

Die Jahrestagung des Weltbund Österreich findet dieser Tage in Klagenfurt statt. Bei einer Pressekonferenz begrüßte Bürgermeister Christian Scheider die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, allen voran den Präsidenten des Weltbundes Österreich, Werner Götz. „Ich freue mich sehr, Sie heute hier in Klagenfurt am Wörthersee willkommen heißen zu dürfen. Und ich sage ganz bewusst: willkommen. Denn Klagenfurt soll für Sie in diesen Tagen nicht nur der Ort sein, an dem eine Tagung stattfindet. Klagenfurt soll ein Ort sein, an dem Sie sich begegnen, austauschen, neue Freundschaften schließen – und vielleicht ein kleines Stück Heimat wiederfinden“, so der Bürgermeister.

„Staatsbürgerschaft ist mehr als ein formaler Status“

Der Weltbund Österreich nutzt das Weltbundtreffen vor allem dazu, das Thema der Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft auf Antrag, bei zusätzlicher Annahme der Staatsbürgerschaft von Auslandsösterreichern zu thematisieren. Immer wieder komme es vor, dass Auslandsösterreicher aus familiären oder beruflichen Gründen die Staatsbürgerschaft des neuen Wohnsitzlandes annehmen müssten. Dies bedeutet jedoch gleichzeitig, dass sie ab diesem Zeitpunkt auf die Österreichische Staatsbürgerschaft verzichten müssen. Für den Weltbund Österreich eine Regelung, die nicht mehr zeitgemäß ist. Auch Bürgermeister Scheider unterstütz dieses Anliegen. „Wir sollten Menschen nicht vor die Entscheidung stellen, zwischen internationalen Chancen und ihrer österreichischen Identität wählen zu müssen. Staatsbürgerschaft ist mehr als ein formaler Status. Sie steht für Zugehörigkeit und eine dauerhafte Verbindung zu Österreich. Es braucht hier daher eine neue Lösung.“ Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Weltbund-Tagung gab es einen Empfang der Landeshauptstadt Klagenfurt im Konzerthaus. Bürgermeister Christian Scheider begrüßte die Gäste nochmals auf das Herzlichste und unterstrich die Bedeutung des Weltbundes und der Tagung in Klagenfurt. Als Highlight des Abends gab es ein Konzert von Österreichs berühmtesten Chor, den Wiener Sängerknaben.