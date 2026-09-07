Am Morgen: Hüttenbrand rief Kärntner Feuerwehren auf den Plan

In den frühen Morgenstunden geriet eine Badehütte in Brand. Drei Freiwillige Feuerwehren und die Polizei standen im Einsatz.

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages wurden die Freiwilligen Feuerwehren Pörtschach, Krumpendorf und Pritschitz zu einem Brandeinsatz gerufen. Bei einer Badehütte war aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Wehr verhinderte Ausbreitung

„Das Feuer breitete sich in weiterer Folge in die Zwischendecke und unter das Dach aus“, schilderten die Einsatzkräfte das Geschehen in den sozialen Medien. Durch das rasche Eingreifen der alarmierten Feuerwehren gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Neben den drei Freiwilligen Feuerwehren stand auch die Polizei im Einsatz.