70 Jahre Landjugend Techelsberg: Jubiläumsfest zwischen Tradition und Gemeinschaft

Mit einem zweitägigen Jubiläumsfest in der Veranstaltungshalle Techelsberg feierte die Landjugend Techelsberg am vergangenen Wochenende ihr 70-jähriges Bestehen. Ein besonderer Höhepunkt der Feierlichkeiten war das Erntedankfest mit Erntedankumzug und der feierlichen Weihe der Erntekrone. Unter den zahlreichen Gästen, Wegbegleitern und Gratulanten befand sich auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber.

Wertvolle Zeit

„70 Jahre Landjugend Techelsberg stehen für sieben Jahrzehnte Gemeinschaft, Engagement und Verbundenheit mit der eigenen Heimat. Dazu gratuliere ich allen aktiven und ehemaligen Mitgliedern sehr herzlich. Als jemand, der selbst Landjugendmitglied war, weiß ich, wie wertvoll diese Zeit ist. Man übernimmt Verantwortung, lernt gemeinsam anzupacken und erlebt einen Zusammenhalt, aus dem oft Freundschaften fürs Leben entstehen“, betonte Gruber.

Viel Herzblut

Seit ihrer Gründung bringt sich die Landjugend Techelsberg mit Veranstaltungen und Projekten in das gesellschaftliche Leben der Gemeinde ein. Dabei werden Bräuche und Traditionen weitergetragen sowie mit neuen Ideen verbunden. Abschließend dankte Gruber Obmann Manuel Brugger, Mädelleiterin Kerstin Wuggenig sowie allen Mitgliedern, die die Ortsgruppe über die vergangenen sieben Jahrzehnte hinweg geprägt haben: „Ein solches Jubiläum ist immer das Ergebnis des Einsatzes vieler Generationen. Mein Dank gilt allen, die ihre Zeit, ihre Ideen und viel Herzblut in die Landjugend Techelsberg eingebracht haben und das auch heute tun. Ich wünsche euch weiterhin viel Freude, starken Zusammenhalt und viele junge, engagierte Menschen, die diesen Weg in Zukunft weitergehen werden.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.09.2026 um 10:00 Uhr aktualisiert