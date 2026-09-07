In Klagenfurt: Auto sammelt Strafzettel während Besitzer in Haft sitzt

Ein Auto sorgt in Klagenfurt wegen vieler Knöllchen für Aufsehen. Der Grund ist kurios: Der mutmaßliche Halter sitzt nach einem Vorfall in Haft.

Wer aktuell durch Klagenfurts Innenstadt schlendert, dem wird bereits ein weißer Audi aus Großbritannien aufgefallen sein. Doch nicht nur das ungewohnte Kennzeichen lädt zum Staunen ein, sondern auch die Strafzettel-Flut auf der Windschutzscheibe. Kennt sich der Brite in Klagenfurt etwa nicht aus? Falsch gedacht – hinter den Zetteln verbirgt sich ein Fall, wie man ihn oftmals nur aus dem Fernsehen kennt.

Seit Wochen in der Innenstadt

Aber von Anfang an: Denn der Audi steht bereits seit Wochen in der Landeshauptstadt. Tausende Personen marschieren täglich an ihm vorbei. Manche ignorieren ihn, manche schmunzeln kurz über die Strafen, doch kaum jemand kennt den Hintergrund.

©5 Minuten Parkstrafe gefällig? Der Audi aus Großbritannien sammelt sie aktuell. Wir kennen den Hintergrund.

Besitzer sind hinter Gitter

Mittlerweile konnte der Besitzer allerdings ausfindig gemacht werden – und zwar in der Justizanstalt Klagenfurt. Denn das Auto soll mit einem Kriminaldelikt in Verbindung stehen: Mitte August, genau genommen am 14., wurden zwei Rumänen (36 und 28) verhaftet, nachdem sie versucht haben sollen, Goldschmuck aus einem Klagenfurter Juwelier zu entwenden – wir haben berichtet. Der mutmaßliche Diebstahl flog aber auf: Nach einer Untersuchung der Polizei soll auch weiterer Schmuck sowie ein hoher Bargeldbetrag sichergestellt worden sein, wie aus Berichten hervorgeht. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Was wird nun aus dem Audi?

Die Frage bleibt allerdings bestehen – was passiert nun mit dem britischen Audi? 5 Minuten hat bei Polizeisprecher Matthias Kogelnig nachgefragt, welcher erklärte, dass das Auto nicht sichergestellt ist – das Interesse der Beamten liege bei den beiden Verhafteten, welche sich in der JA Klagenfurt befinden. Was mit dem Auto selbst passiert, obliegt dem Magistrat. Wie aus Berichten hervorgeht, sollen mittlerweile keine weiteren Strafen mehr ausgestellt werden, da das Klagenfurter Magistrat über den Sachverhalt informiert wurde. Wie lange der britische Audi das Stadtbild weiter schmücken wird, bleibt also vorerst offen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.09.2026 um 10:13 Uhr aktualisiert