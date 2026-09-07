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Foto auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto.
Die Polizei ist vor Ort im Einsatz und leitet den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.
Klagenfurt
07/09/2026
Verkehrsunfall

Unfall in Klagenfurt: Hier musst du aktuell mit Verzögerungen rechnen

In Klagenfurt kommt es aktuell zu stockendem Verkehr. Grund ist ein Unfall im Kreuzungsbereich.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)
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Achtung im Straßenverkehr: In Klagenfurt kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen. Grund dafür ist ein Unfall im Bereich der Waidmannsdorfer Straße, genau an der Kreuzung mit der Siebenhügelstraße.

Polizei ist vor Ort

Die Polizei ist vor Ort im Einsatz und leitet den Verkehr an der Unfallstelle vorbei, heißt es laut „Antenne Kärnten“. Wer hier unterwegs ist, sollte etwas Geduld mitbringen oder den Bereich nach Möglichkeit großräumig umfahren.

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