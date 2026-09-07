Unfall in Klagenfurt: Hier musst du aktuell mit Verzögerungen rechnen

In Klagenfurt kommt es aktuell zu stockendem Verkehr. Grund ist ein Unfall im Kreuzungsbereich.

Die Polizei ist vor Ort im Einsatz und leitet den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Die Polizei ist vor Ort im Einsatz und leitet den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Achtung im Straßenverkehr: In Klagenfurt kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen. Grund dafür ist ein Unfall im Bereich der Waidmannsdorfer Straße, genau an der Kreuzung mit der Siebenhügelstraße.

Polizei ist vor Ort

Die Polizei ist vor Ort im Einsatz und leitet den Verkehr an der Unfallstelle vorbei, heißt es laut „Antenne Kärnten“. Wer hier unterwegs ist, sollte etwas Geduld mitbringen oder den Bereich nach Möglichkeit großräumig umfahren.