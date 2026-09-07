Flughafen Klagenfurt: Einschränkungen beim Parken und Busverkehr am Samstag

Wegen des 3. Airport Night Runs entfällt ab 18 Uhr die Bushaltestelle am Flughafen. Eine Ersatzhaltestelle befindet sich in der Flughafenstraße. Auch beim Parken gibt es Einschränkungen.

Fahrgäste und Autofahrer am Flughafen Klagenfurt müssen sich in der aktuellen Woche auf Behinderungen einstellen.

Fahrgäste und Autofahrer am Flughafen Klagenfurt müssen sich in der aktuellen Woche auf Behinderungen einstellen.

Fahrgäste und Autofahrer am Flughafen Klagenfurt müssen sich in der aktuellen Woche auf Behinderungen einstellen. Wie die Stadtwerke mitteilten, betrifft dies zum einen Personen, die vor Ort einen Parkplatz nutzen möchten.

Auch öffentlicher Verkehr betroffen

Zum anderen führt eine Sportveranstaltung am Samstag, dem 12. September, zu Änderungen im öffentlichen Nahverkehr: Wegen des 3. Klagenfurter Airport Night Runs wird die reguläre Bushaltestelle direkt am Flughafen von 18 Uhr bis zum Ende des Betriebstages nicht angefahren. Für Fahrgäste wird in diesem Zeitraum eine Ersatzhaltestelle in der Flughafenstraße eingerichtet.