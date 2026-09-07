Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage Canva/Rotes Kreuz
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Fahrradunfall.
In Klagenfurt wurde am Montag ein Kind bei einem Unfall verletzt.
Klagenfurt
07/09/2026
Abbiegeunfall

Sonne blendet Autofahrer: 12-Jährige bei Unfall in Klagenfurt verletzt

Eine zwölfjährige Radfahrerin ist am Montagvormittag in Klagenfurt von einem Auto erfasst worden. Das Mädchen stürzte und wurde verletzt ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(138 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der Unfall ereignete sich am 7. September gegen 10 Uhr an der Kreuzung Siebenhügelstraße/Waidmannsdorfer Straße in Klagenfurt. Wie die Polizei informiert, war ein 73-jähriger Klagenfurter mit dem Auto auf der Siebenhügelstraße stadteinwärts unterwegs und wollte bei Grün nach rechts in die Waidmannsdorfer Straße abbiegen.

Sonne dürfte Autofahrer geblendet haben

Zur selben Zeit querte die Zwölfjährige die Waidmannsdorfer Straße über den dortigen Radfahrerübergang. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf: Laut Polizei dürfte der Autofahrer das von rechts kommende Mädchen zu spät wahrgenommen haben – vermutlich, weil ihn die Sonne blendete. Es kam zur Kollision, die Zwölfjährige stürzte und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der Rettungsdienst brachte sie ins Klinikum Klagenfurt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at