Sonne blendet Autofahrer: 12-Jährige bei Unfall in Klagenfurt verletzt

Eine zwölfjährige Radfahrerin ist am Montagvormittag in Klagenfurt von einem Auto erfasst worden. Das Mädchen stürzte und wurde verletzt ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Der Unfall ereignete sich am 7. September gegen 10 Uhr an der Kreuzung Siebenhügelstraße/Waidmannsdorfer Straße in Klagenfurt. Wie die Polizei informiert, war ein 73-jähriger Klagenfurter mit dem Auto auf der Siebenhügelstraße stadteinwärts unterwegs und wollte bei Grün nach rechts in die Waidmannsdorfer Straße abbiegen.

Sonne dürfte Autofahrer geblendet haben

Zur selben Zeit querte die Zwölfjährige die Waidmannsdorfer Straße über den dortigen Radfahrerübergang. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf: Laut Polizei dürfte der Autofahrer das von rechts kommende Mädchen zu spät wahrgenommen haben – vermutlich, weil ihn die Sonne blendete. Es kam zur Kollision, die Zwölfjährige stürzte und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der Rettungsdienst brachte sie ins Klinikum Klagenfurt.