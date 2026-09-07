Klagenfurter Fliesenleger ist pleite: Sechs Mitarbeiter betroffen

Über Gläubigerantrag wurde am Montag, den 7. September, ein Konkursverfahren über die SLS GmbH am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Das gaben der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) am Montagnachmittag bekannt. Betrieben wird das Fliesenlegergewerbe, von der Insolvenz sind nach ersten Informationen sechs Dienstnehmer betroffen. Die Höhe der Passiva ist derzeit noch nicht bekannt. Zum Insolvenzverwalter wurde Gregor Sandner aus Klagenfurt bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort und bis 27. Oktober 2026 über den AKV oder den KSV1870 stellen.