Radiologie-Krise in Klagenfurt: Nun spricht Prettner ein Machtwort

Ein ganzes Ärzteteam geht – und plötzlich steht die Zukunft einer hochspezialisierten Versorgung auf dem Spiel. Nach wochenlangem Wirbel gibt es nun eine klare Ansage seitens des Landes zur Zukunft der Radiologie in Klagenfurt.

Die Zukunft der interventionellen Radiologie am Klinikum Klagenfurt sorgt in Kärnten seit Wochen für heftige Diskussionen. Nun legt sich Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) fest: Die Spezialversorgung soll in Klagenfurt bleiben. Hilfe aus anderen Bundesländern sei lediglich als „Sicherheitsnetz“ für die Übergangszeit gedacht.

Resolution verabschiedet

Der Klagenfurter Stadtsenat wollte es schwarz auf weiß wissen. Anfang September verabschiedete er einstimmig eine Resolution zum Erhalt der interventionellen Radiologie am Klinikum Klagenfurt. Hintergrund ist die Sorge, dass Kärntner Patienten künftig bei Engpässen auf Krankenhäuser in benachbarten Bundesländern angewiesen sein könnten. Genau dieses Szenario will die Stadt verhindern.

Diese Forderungen stellte der Stadtsenat

In ihrer Resolution fordert die Stadt darum unter anderem genügend Personal, bessere organisatorische Rahmenbedingungen und Maßnahmen, um Fachärzte in Klagenfurt zu halten beziehungsweise neue Spezialisten zu gewinnen. Besonders wichtig ist dem Stadtsenat, dass die Versorgung nicht dauerhaft in andere Bundesländer ausgelagert wird. Bürgermeister Christian Scheider hatte davor gewarnt, die Behandlung zeitkritischer Notfälle davon abhängig zu machen, ob etwa in der Steiermark gerade Kapazitäten frei sind.

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„Die Interventionelle Radiologie gehört an das Klinikum Klagenfurt“

Nun hat Gesundheitslandesrätin Beate Prettner auf die Resolution geantwortet – und findet dabei ungewöhnlich deutliche Worte: „Die Interventionelle Radiologie gehört an das Klinikum Klagenfurt. Daran gibt es für mich keinen Zweifel“, teilt sie via Presseaussendung mit. Prettner erklärt außerdem, dass eine dauerhafte Verlagerung weder geplant noch diskutiert worden sei und dass sie die Forderung des Stadtsenats, „von einer dauerhaften Strategie Abstand zu nehmen, die eine Verlagerung wesentlicher Teile dieser Versorgung auf Krankenanstalten anderer Bundesländer voraussetzt“, „ohne Einschränkung“ mittrage.

©LPD Kärnten/Vouk Gesundheitslandesrätin Prettner stellt klar: „„Die Interventionelle Radiologie gehört an das Klinikum Klagenfurt.“

Andere Bundesländer nur als „Sicherheitsnetz“

Für Verunsicherung hatten zuvor Aussagen gesorgt, wonach benachbarte Krankenhäuser im Notfall bei der Versorgung Kärntner Patienten einspringen könnten. Prettner stellt dazu klar: „Die Unterstützungszusagen benachbarter Häuser sind ein Sicherheitsnetz für zeitkritische Notfälle in der Übergangszeit. Ein dauerhaftes Modell für die Zukunft sind sie nicht.“ Damit reagiert sie auch auf Kritik, die in den vergangenen Wochen von mehreren Seiten gekommen war. Experten hatten davor gewarnt, dass Spezialisten für interventionelle Radiologie auch in anderen Bundesländern knapp sind und dortige Abteilungen selbst stark ausgelastet seien.

Ganzes Ärzteteam hat gekündigt

Ausgelöst wurde die Debatte durch den angekündigten Abgang von Department-Leiter Oberarzt Luca De Paoli. Inzwischen ist bekannt, dass alle vier Ärzte des Teams ihre Kündigung eingereicht haben. Die ersten Kündigungen werden laut bisherigen Informationen bereits im Herbst wirksam, De Paoli selbst soll das Klinikum mit Ende Jänner 2027 verlassen. Gegenüber der „Kleinen Zeitung“ hatte er zuletzt erklärt, dass er die durchgehende Notfallversorgung mit der derzeitigen Entwicklung ab Herbst nicht garantieren könne. Prettner räumt in ihrem Schreiben ein, dass sich die Situation nicht kurzfristig lösen lässt. „Wenn ein eingespieltes Team gleichzeitig kündigt, lässt sich das kurzfristig nicht ersetzen.“ Bei der interventionellen Radiologie handle es sich um hochspezialisierte Medizin, für die Fachkräfte auch international schwer zu finden seien.

Warum ist die interventionelle Radiologie so wichtig? Bei der interventionellen Radiologie behandeln Ärzte Erkrankungen häufig über kleinste Zugänge in den Blutgefäßen, statt große Operationen durchzuführen. Sie können beispielsweise bei einem Schlaganfall ein verschlossenes Hirngefäß wieder öffnen, schwere innere Blutungen stoppen, Gefäße mit Stents offenhalten oder bestimmte Aneurysmen behandeln. Gerade bei solchen Notfällen zählt oft jede Minute. Deshalb dreht sich der Streit nicht nur um eine einzelne Abteilung, sondern um die Frage, ob diese hochspezialisierte Versorgung auch künftig rund um die Uhr in Kärnten verfügbar bleibt.

KABEG unter Zugzwang

Prettner verweist in ihrer Antwort allerdings auch auf die Aufgabenverteilung. Die Kärntner Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft (KABEG) ist Arbeitgeber der Spitalsmitarbeiter. Personalgewinnung und die Organisation innerhalb des Klinikums liegen daher bei KABEG-Vorstand und Krankenhausdirektion. Das Land wiederum ist für die übergeordnete Versorgungsplanung und die Rahmenbedingungen verantwortlich. Nach Bekanntwerden der Kündigungen seien Gespräche mit den Beteiligten sowie externen Fachleuten aufgenommen worden, so Prettner. Ziel sei, die interventionelle Radiologie personell neu aufzustellen und dauerhaft am Klinikum zu sichern.

Wochenlanger Streit um Versorgung

Die Debatte schwelt bereits seit Anfang August. Die Kärntner Ärztekammer hatte den Abgang De Paolis als Warnsignal bezeichnet und vor einem Verlust medizinischer Expertise gewarnt. Die KABEG widersprach damals und erklärte, die Patientenversorgung sei weiterhin gesichert und es gebe ausreichend Personalressourcen. Mit den später bekannt gewordenen Kündigungen des gesamten Ärzteteams verschärfte sich die Diskussion deutlich. Nun steht zumindest die politische Zielrichtung fest: Die interventionelle Radiologie soll in Klagenfurt bleiben. Offen ist allerdings weiterhin die entscheidende praktische Frage – wer die hochspezialisierte Versorgung künftig übernehmen wird.