Rekorde purzeln beim Wörthersee Swim: Klagenfurterin sorgt für Gänsehautmoment

33 Nationen, gleich drei neue Streckenrekorde und eine besondere Leistung aus Klagenfurt: Beim diesjährigen Wörthersee Swim ging es ordentlich zur Sache.

Am 4. und 5. September verwandelte sich das Strandbad Maiernigg wieder zum Zentrum des internationalen Freiwasserschwimmens: Athletinnen und Athleten aus 33 Nationen ritterten beim „Wörthersee Swim“ um Pokale und Bestzeiten.

Klagenfurter Para-Schwimmer zeigen Bestleistungen

Für einen emotionalen Höhepunkt sorgte Para-Schwimmerin Verena Eder. Die Klagenfurterin mit Down-Syndrom bewältigte die drei Kilometer nach erst zwei Jahren Open-Water-Training in 1:15:47 Stunden. Damit holte Eder den ersten Platz in ihrer Altersklasse. Trainiert wird die Klagenfurterin beim Verein Wörthersee Swim Austria. Ebenfalls stark unterwegs war Para-Athlet Jakob Schumacher: Mit 42:54 Minuten über drei Kilometer belegte er sogar den zweiten Platz in der Gesamtwertung.

Portugiese stellt neuen Streckenrekord auf

Auch an der Spitze wurde heuer ordentlich Tempo gemacht. Gleich drei bisherige Bestmarken fielen. Der Portugiese Hugo Ribeiro benötigte für die 34 Kilometer lange Königsdisziplin 7:35:27 Stunden. Über drei Kilometer stellte er mit 34:26 Minuten ebenfalls einen neuen Streckenrekord auf. Über die 17-Kilometer-Distanz sorgte der Litauer Vaidotas Šefleris für eine neue Bestmarke. Er erreichte das Ziel nach 3:56:42 Stunden.

©Wörthersee Swim Austria Die Siegerinnen und Sieger hatten allen Grund zum Strahlen.

Viele Nachwuchsschwimmer dabei

Besonders freuen sich die Veranstalter heuer über die große Zahl junger Nachwuchsschwimmer aus verschiedensten Ländern. „Heuer nahmen sehr viele junge Nachwuchsschwimmer aus ganz Europa am Event teil, was die wachsende Bedeutung des Events für die nächste Generation des Open-Water-Sports zeigt“, so der Verein Wörthersee Swim Austria.

Jubiläum steigt 2027

Im kommenden Jahr feiert der Wörthersee Swim sein zehnjähriges Bestehen. Der Termin steht bereits fest: Am 13. und 14. August 2027 geht es wieder ins Wasser. Vor allem für die beiden langen Strecken über 17 und 34 Kilometer erwarten die Veranstalter großes Interesse. Die Startplätze sind begrenzt, Vorab-Reservierungen sind nicht möglich. Wann der offizielle Verkauf startet, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.09.2026 um 16:30 Uhr aktualisiert