KAC holt Stürmer überraschend schnell aus Kanada zurück

Der Kanada-Ausflug von David Waschnig endet früher als geplant. Der 19-jährige Stürmer kehrt mit sofortiger Wirkung zum EC-KAC zurück. Die Rotjacken reagieren damit auch auf den verletzungsbedingten Ausfall von Fabian Hochegger.

Erst im Sommer hatte David Waschnig Klagenfurt verlassen und sich den Baie-Comeau Drakkar in Kanadas höchster Juniorenliga angeschlossen. Nun geht es für den KAC-Spieler zurück zu seinem Stammverein. Sein zwischenzeitlich ausgesetzter Vertrag mit den Rotjacken läuft bis 2028 und tritt wieder in Kraft.

Mit 17 Jahren für den KAC debütiert

Waschnig durchlief sämtliche Nachwuchsstationen beim KAC und feierte im Herbst 2024 mit 17 Jahren sein Debüt in der Kampfmannschaft. In der vergangenen Saison erarbeitete er sich dort einen Stammplatz. In 50 von 54 Ligaspielen stand der Stürmer im Aufgebot und sammelte mit vier Toren und fünf Assists insgesamt neun Scorerpunkte. „Wir freuen uns, dass er kurzfristig wieder verfügbar wurde, und hoffen darauf, dass er seine in der vergangenen Saison gezeigte Entwicklung auch heuer fortsetzen kann“, sagt KAC-General-Manager Oliver Pilloni. Am Montag steigt Waschnig zunächst ins Training des Future Teams ein. In der darauffolgenden Woche soll er dann wieder zur Kampfmannschaft stoßen.