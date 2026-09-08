22-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Zusammenstoß in Klagenfurt schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend in Klagenfurt. Ein E-Scooter-Fahrer missachtete mutmaßlich eine rote Ampel und kollidierte frontal mit einem abbiegenden Auto.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagabend gegen 23 Uhr im Stadtgebiet von Klagenfurt ereignet. Ein 32-jähriger Autofahrer aus Klagenfurt war auf der Völkermarkterstraße stadteinwärts unterwegs und beabsichtigte, nach links in den Südring einzubiegen. Dafür wartete er an der dortigen Ampelanlage, bis diese auf Grün schaltete und setzte anschließend seinen Abbiegevorgang fort.

Frontalkollision

Zeitgleich befuhr ein 22-jähriger Mann, ebenfalls aus Klagenfurt, mit seinem E-Scooter den linken Gehweg neben der Völkermarkterstraße in dieselbe Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Scooter-Fahrer den Südring über einen Schutzweg überquert haben, obwohl die für ihn geltende Ampel Rot anzeigte. „Dabei nahm der PKW-Lenker den E-Scooter Fahrer zu spät wahr und es kam zu einer Frontalkollision“, schildern die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten den Hergang.

Schwere Verletzungen

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 22-Jährige gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert. Er erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt transportiert werden.