Für Studierende: NEOS erneuern Forderung nach „SeeCampus“

In der Diskussion um die Nutzung der Rohrergründe in Klagenfurt erneuert NEOS-Klubobmann Janos Juvan seinen Vorschlag für ein neues Studierendenviertel. Auf der Fläche nahe der Universität und dem Wörthersee soll nach seinen Vorstellungen der sogenannte „SeeCampus“ entstehen, um leistbaren Wohnraum für junge Menschen zu schaffen.

Juvan sieht Potenzial

Ein entsprechender Antrag wurde bereits im Frühjahr im Gemeinderat eingebracht. Juvan sieht in dem Areal das Potenzial für ein modernes, gut angebundenes Stadtviertel mit Lern- und Aufenthaltsräumen, Gastronomie sowie Freizeitflächen: „Die Stadt hat die Rohrergründe gekauft und lässt sie nun brachliegen. Nützen wir diese Fläche doch, um Wohnraum für Studierende und junge Menschen zu schaffen“, so Juvan.

Leistbarer Wohnraum

Ziel des Projekts sei es laut NEOS, nicht nur Wohnraum zu schaffen, sondern die Stadtentwicklung insgesamt wieder voranzutreiben. „Ziel ist ein Viertel, das nicht nur leistbaren Wohnraum für junge Menschen schafft, sondern auch neues Stadtleben entstehen lässt. Klagenfurt braucht endlich wieder mutige Stadtentwicklung, statt Streit und Hickhack in der Stadtregierung.“, so Juvan.

Kritik an aktueller Entwicklung

Kritik übt der Klubobmann dabei an der Haltung innerhalb der Stadtregierung. Insbesondere in Richtung von ÖVP-Stadtrat Julian Geier zeigt sich Juvan verständnislos: „Julian Geier mag besonders jung sein, aber seine Art, Politik zu machen, ist uralt.“ Ob und in welcher Form der Vorschlag für den „SeeCampus“ in den zuständigen Gremien weiterverfolgt wird, bleibt vorerst offen.