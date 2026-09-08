Konkursverfahren über Klagenfurter Werbeagentur eröffnet

Über das Vermögen der mehrWert Werbe- und Marketing GmbH mit Sitz in Klagenfurt wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet.

Wie die Gläubigerschutzverbände KSV1870 und AKV EUROPA berichten, ist eine Fortführung der seit 2005 bestehenden Werbeagentur nach aktuellem Stand nicht beabsichtigt. Das Unternehmen hat bereits im Jahr 2023 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung durchlaufen, welches damals mit einem 20-prozentigen Sanierungsplan abgeschlossen worden war.

Drei Dienstnehmer betroffen

Nach Angaben des KSV1870 belaufen sich die Passiva des Unternehmens auf rund 153.700 Euro bzw. 154.000 Euro, wie der AKV berichtet, welchen Aktiva in der Höhe von etwa 20.500 Euro gegenüberstehen. Von der Insolvenz sind drei Dienstnehmer betroffen. Als primäre Insolvenzursache werden erhebliche Forderungsausfälle angeführt. Wie der AKV EUROPA mitteilt, hat sich die wirtschaftliche Lage der Agentur in den vergangenen Monaten durch die Insolvenz eines wesentlichen Kunden verschlechtert. Dadurch erlitt das Klagenfurter Unternehmen einen Forderungsausfall von rund 100.000 Euro sowie den Verlust wichtiger laufender Umsätze.

Forderungen bis 19. Oktober stellbar

Zur Insolvenzverwalterin wurde die Klagenfurter Rechtsanwältin Tanja Gewolf Mulley bestellt. Laut KSV1870 und AKV EUROPA wurden die Berichts- und Prüfungstagsatzung am Landesgericht Klagenfurt für den 2. November anberaumt. Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen bis zur gerichtlichen Anmeldefrist am 19. Oktober über die Gläubigerschutzverbände einreichen.