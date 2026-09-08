Klagenfurter Künstlerin wird für großen Preis ausgewählt – kurz darauf verstirbt sie

Es wäre die höchste kulturelle Auszeichnung Kärntens für sie gewesen. Doch Bella Ban erfuhr nichts mehr von dieser großen Ehre. Wenige Tage nach der Entscheidung starb die Klagenfurter Künstlerin mit 68 Jahren.

Die Entscheidung war bereits gefallen, doch Bella Ban selbst erfuhr leider nichts mehr von der großen Ehre: Der Kärntner Kulturpreis 2026 geht posthum an die Klagenfurter Künstlerin, die am 30. Juni im Alter von 68 Jahren verstorben ist. Das Kärntner Kulturgremium hatte sich bereits am 15. Juni und damit noch zu ihren Lebzeiten für Ban entschieden. Der Kulturpreis ist die höchste Kultur-Auszeichnung des Landes Kärnten. Ban prägte die Kärntner Kulturszene als Bildhauerin, Installations- und Konzeptkünstlerin. Bekannt war sie auch als Betreiberin des Café OM, das über Jahre ein Treffpunkt der Kulturszene war.

„Es ist schmerzlich“

Dass die Künstlerin die hohe Auszeichnung nicht mehr mitbekommen hat, bedauert Kulturreferentin Gaby Schaunig: „Es ist schmerzlich, dass die Künstlerin selbst nicht mehr erfahren konnte, dass das Kärntner Kulturgremium vor ihrem Ableben die Entscheidung getroffen hat. Aber mit dieser Verleihung posthum werden wir in unserer Erinnerungskultur das Gedenken an die Künstlerin wahren und den Stellenwert ihrer Kunst sichtbar machen.“

91.000 Euro für besondere Kulturleistungen

Die offizielle Verleihung der Kärntner Kulturpreise ist für den 4. Dezember vorgesehen. Neben Ban werden zwölf weitere Kunst- und Kulturschaffende beziehungsweise Initiativen mit Würdigungs-, Anerkennungs- und Förderungspreisen ausgezeichnet. Insgesamt sind die diesjährigen Preise mit 91.000 Euro dotiert.