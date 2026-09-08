Ärger in Klagenfurter Park: Jetzt wird nächtliche Sperre geprüft

Verstärkte Kontrollen zeigen bereits Wirkung – doch Klagenfurt denkt noch einen Schritt weiter: Nach den Problemen der vergangenen Wochen könnte der Dachauer Park nachts vorübergehend komplett gesperrt werden.

Nächtlicher Lärm, Beschwerden über Beschimpfungen und mutmaßliche Vandalenakte: Rund um den Dachauer Park in Klagenfurt-Welzenegg ist es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Problemen gekommen. Nach Gesprächen zwischen Stadt und Polizei wurden die Kontrollen verstärkt. Erste Maßnahmen zeigen bereits Wirkung, wie Polizeipressesprecher Werner Pucher gegenüber 5 Minuten bestätigte, doch nun wird sogar eine nächtliche Sperre des Parks geprüft.

Anrainerbeschwerden zum Dachauer Park

Seit mehreren Wochen beschweren sich Anrainer über Unruhe im und rund um den Dachauer Park. In einer Unterschriftenaktion sollen mehr als 200 Unterstützer zusammengekommen sein, die sich gegen den zunehmenden Vandalismus in Welzenegg wehren wollten. Im Raum standen unter anderem Vorwürfe wegen Lärmbelästigungen bis spät in die Nacht, Beschimpfungen, Sachbeschädigungen und Diebstählen.

Mehr Kontrollen am Abend

Nach einem gemeinsamen Gespräch von Stadt und Polizei wurden mehrere Maßnahmen vereinbart. „Grundsätzlich wurden die Kontrollen verstärkt, sie haben auch schon Wirkung gezeigt“, erklärt Pucher auf Anfrage von 5 Minuten. Kontrolliert wird laut Stadt insbesondere zwischen 19 und 24 Uhr. Auch das Ordnungsamt ist während seiner Dienstzeiten verstärkt im Park unterwegs. Die Stadt geht dabei rigoros vor: „Jugendliche, die sich nicht an die geltenden Regeln halten, werden aus dem Park verwiesen“, heißt es in einer aktuellen Presseaussendung aus dem Bürgermeisterbüro.

Bei Kontrollen kaum gröbere Verstöße festgestellt

Bei den verstärkten Kontrollen selbst seien laut Polizei bislang allerdings kaum größere Verstöße festgestellt worden. Das ist wenig überraschend: Wenn die Polizei durchfährt, ist es naturgemäß ruhiger, so Pucher sinngemäß. Verwaltungsanzeigen gab es dennoch. Diese betrafen unter anderem E-Scooter. Auch die Stadt bestätigt mehrere Anzeigen im Zuge verkehrspolizeilicher Kontrollen. Ob es sich bei den auffälligen Jugendlichen immer um dieselbe Gruppe handelt, kann die Polizei derzeit nicht sagen.

Stadt spricht von erster Entspannung

Auch das Klagenfurter Ordnungsamt berichtet laut Stadt von einer Beruhigung der Situation. Bei Kontrollen seien die Jugendlichen zuletzt unauffällig gewesen. In den Nachtstunden seien teilweise überhaupt nur wenige Personen im Park angetroffen worden, die sich ruhig verhalten hätten. Bürgermeister Christian Scheider sieht darin einen ersten Erfolg: „Die gesetzten Maßnahmen durch das Stadtpolizeikommando und das Ordnungsamt im Dachauer Park zeigen Wirkung.“ Trotzdem sollen die Kontrollen weitergeführt werden. Scheider betont: „Gerade bei öffentlichen Parkanlagen muss gewährleistet sein, dass die Menschen in der Umgebung auch am Abend und in der Nacht ihre Ruhe haben.“

Nächtliche Sperre wird geprüft

Noch ist der Maßnahmenkatalog damit nicht abgeschlossen. Derzeit wird laut Stadt auch geprüft, den Dachauer Park in den Nachtstunden vorübergehend zu sperren. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist noch offen. Vorerst setzen Stadt und Polizei weiterhin auf verstärkte Präsenz und regelmäßige Kontrollen. Mit dem Beginn des neuen Schuljahres rechnet die Stadt außerdem damit, dass sich künftig weniger Jugendliche in den Abendstunden im Park aufhalten. Ob damit dauerhaft Ruhe einkehrt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.