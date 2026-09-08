KI-Falle im Internet: Kärntner verlor zehntausende Euro

Ein 48-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt Land ist Opfer eines Internetbetrugs geworden. Die Täter lockten ihn mit einer vermeintlichen Investmentmöglichkeit und verursachten einen Schaden von mehreren zehntausend Euro.

Als der Mann schließlich seinen vermeintlichen Gewinn auszahlen lassen wollte, wurde er von einem angeblichen Broker zu einer weiteren Zahlung aufgefordert.

Als der Mann schließlich seinen vermeintlichen Gewinn auszahlen lassen wollte, wurde er von einem angeblichen Broker zu einer weiteren Zahlung aufgefordert.

Der Mann wurde über einen zugesandten Internetlink auf eine Investmentplattform aufmerksam. Dort wurde mit einer KI-generierten Nachrichtensendung mit einem bekannten Moderator für eine angebliche Investmentalternative geworben. In weiterer Folge nahm der 48-Jährige Kontakt mit den vermeintlichen Anbietern auf und wurde aufgefordert, Geldbeträge über die Webseiten „ortexgruppepros.com“ und „Tokenum.io“ zu überweisen. Die Zahlungen erfolgten laut Polizei in drei Tranchen.

Gefälschte ZIB-Werbung lockt Kärntner in teure Falle

Als der Mann schließlich seinen vermeintlichen Gewinn auszahlen lassen wollte, wurde er von einem angeblichen Broker zu einer weiteren Zahlung aufgefordert. An diesem Punkt wurde der Kärntner misstrauisch und erkannte, dass es sich um einen Betrug handeln dürfte. Die geforderte weitere Überweisung leistete er nicht mehr. Der bereits entstandene Schaden beläuft sich jedoch auf mehrere zehntausend Euro. Die Polizei warnt erneut vor betrügerischen Investmentangeboten im Internet und rät zu besonderer Vorsicht bei unrealistisch hohen Gewinnversprechen.