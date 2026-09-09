Cocoonlauf: LAC-Athletin lief schnellste Zeit bei den Damen

Groß aufgezeigt haben die LAC-Läuferinnen und Läufer beim Cocoonlauf in Maria Saal.

Herausragend präsentierte sich dabei Ulrike Striednig, freut sich der Verein. Die W65-Athletin holte sich nicht nur den Sieg in ihrer Altersklasse, sondern lief die schnellste Zeit aller Damen.

Starker Nachwuchs

Stark präsentierten sich auch die LAC-Kinder: Siege gab es für Konstantin Kollmann und Lara Sunitsch. Insgesamt sechs Stockerlplätze war die Gesamtausbeute der LAC-Talente, so vonseiten des LAC Klagenfurt.

©zVg. Siege gab es für Konstantin Kollmann und Lara Sunitsch. Insgesamt sechs Stockerlplätze war die Gesamtausbeute der LAC-Talente.