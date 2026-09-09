Cocoonlauf: LAC-Athletin lief schnellste Zeit bei den Damen
Groß aufgezeigt haben die LAC-Läuferinnen und Läufer beim Cocoonlauf in Maria Saal.
Herausragend präsentierte sich dabei Ulrike Striednig, freut sich der Verein. Die W65-Athletin holte sich nicht nur den Sieg in ihrer Altersklasse, sondern lief die schnellste Zeit aller Damen.
Starker Nachwuchs
Stark präsentierten sich auch die LAC-Kinder: Siege gab es für Konstantin Kollmann und Lara Sunitsch. Insgesamt sechs Stockerlplätze war die Gesamtausbeute der LAC-Talente, so vonseiten des LAC Klagenfurt.
Cocoonlauf-Ergebnisse:
Platzierungen:
1. Platz U8 Konstantin Kollmann
1. Platz U10 Lara Sunitsch
2. Platz U6 Theresa Kollmann
2. Platz U8 Jakob Prossegger
2. Platz U12 Luca Sunitsch
3. Platz U10 Malik Jatta
4. Platz U12 Alexander Pomprein
7. Platz U8 Liam Niedermayer
5 Kilometer Lauf
1. Platz AK/W65 Ulrike Striednig 21:34,7min
2. Platz M75 Viktor Kristan
3. Platz M50 Siegfried Stupnig 21:42,8min
5 Kilometer Nordic Walking
5. Platz AK Ludwig Schneider 37:36,7min