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Das Bild auf 5min.at zeigt LAC-Athleten.
Starke Leistungen zeigten die LAC-Athleten zuletzt beim Cocoonlauf.
Klagenfurt
09/09/2026
Cool!

Cocoonlauf: LAC-Athletin lief schnellste Zeit bei den Damen

Groß aufgezeigt haben die LAC-Läuferinnen und Läufer beim Cocoonlauf in Maria Saal.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(71 Wörter)
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Herausragend präsentierte sich dabei Ulrike Striednig, freut sich der Verein. Die W65-Athletin holte sich nicht nur den Sieg in ihrer Altersklasse, sondern lief die schnellste Zeit aller Damen.

Starker Nachwuchs

Stark präsentierten sich auch die LAC-Kinder: Siege gab es für Konstantin Kollmann und Lara Sunitsch. Insgesamt sechs Stockerlplätze war die Gesamtausbeute der LAC-Talente, so vonseiten des LAC Klagenfurt.

Das Bild auf 5min.at zeigt LAC-Kinder.
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Siege gab es für Konstantin Kollmann und Lara Sunitsch. Insgesamt sechs Stockerlplätze war die Gesamtausbeute der LAC-Talente.

Cocoonlauf-Ergebnisse:

Platzierungen:

1. Platz U8 Konstantin Kollmann
1. Platz U10 Lara Sunitsch
2. Platz U6 Theresa Kollmann
2. Platz U8 Jakob Prossegger
2. Platz U12 Luca Sunitsch
3. Platz U10 Malik Jatta
4. Platz U12 Alexander Pomprein
7. Platz U8 Liam Niedermayer

5 Kilometer Lauf
1. Platz AK/W65 Ulrike Striednig  21:34,7min
2. Platz M75 Viktor Kristan
3. Platz M50 Siegfried Stupnig 21:42,8min

5 Kilometer Nordic Walking
5. Platz AK Ludwig Schneider 37:36,7min

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