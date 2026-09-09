Sanierungsoffensive in Klagenfurt: 150 Gemeindewohnungen renoviert

Rund 150 Gemeindewohnungen in der Fischlsiedlung, St. Ruprechter Straße, Völkermarkter Straße, Pischeldorfer Straße oder Kempfstraße etc. werden derzeit auf Initiative von Vizebürgermeister Patrick Jonke generalsaniert und für eine baldige Vergabe fit gemacht, heißt es in einer Aussendung.

Von Grund auf erneuert

„Leistbarer und qualitativ hochwertiger Wohnraum muss den Menschen zugutekommen, die ihn wirklich dringend benötigen. Eine schöne, moderne und leistbare Wohnung ist mehr als vier Wände und ein Dach über dem Kopf – sie bedeutet Sicherheit, Lebensqualität und ein Stück Zuhause. Deshalb investieren wir gezielt in unseren bestehenden Wohnungsbestand“, so Wohnbau- und Wohnungsvergabereferent Jonke. Bei den aktuellen Sanierungen wird von Grund auf erneuert: Fußböden, moderne Bäder, WC-Anlagen, Wände und vieles mehr. Die Wohnungen werden umfassend modernisiert und erhalten dadurch eine völlig neue Wohnqualität.

Auch barrierefreie Wohnungen

Von Garconnièren über Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen bis hin zu großzügigen Vier-Zimmer-Wohnungen ist alles dabei. Auch barrierefreie Wohnungen werden im Rahmen der Sanierungsoffensive berücksichtigt. Der Mietpreis liegt bei städtischen Wohnungen bei rund 3 Euro pro Quadratmeter. „Ich bin bei dieser Sanierungsoffensive stark dahinter und werde auch weiterhin dafür arbeiten, dass dieser Weg konsequent fortgesetzt wird. Auch in Zukunft möchte ich die Sanierung unserer städtischen Wohnungsbestände weiter vorantreiben und dafür sorgen, dass bestehender Wohnraum nachhaltig verbessert und langfristig erhalten bleibt“, so Vizebürgermeister Jonke, der sich freut, die generalsanierten Wohnungen schon bald glücklichen Mietern zur Verfügung stellen zu können.