„Rotjacken“ treffen auswärts auf Norwegens Meister

Das Auftaktspiel gegen Frankreichs Meister Bordeaux wurde nach einer eher durchwachsenen Vorstellung mit 2:1 nach Verlängerung gewonnen, die Partie gegen den schweizer Titelträger Fribourg trotz starker Leistung und mit einigem Pech – alle drei Gegentreffer fielen innerhalb von 67 Sekunden und einer Unterzahlphase – mit 1:3 verloren. Mit zwei Zählernnehmen die Rotjacken im CHL-Ranking aktuell den sprichwörtlichen Schleudersitz – Platz 16, der als letzter die Achtelfinalqualifikation bedeuten würde – ein.

Sechs von zehn Auswärtspartien gewonnen

Auswärts lief es für Klagenfurt auf internationaler Ebene zuletzt recht gut: Von den saisonübergreifend letzten zehn Partien in der Fremde konnten sechs gewonnen werden. In der Geschichte der Königsklasse vermochte der EC-KAC acht seiner insgesamt neun Auswärtsbegegnungen mit Klub aus Challenger Leagues für sich zu entscheiden, man unterlag (im Jahr 2015) lediglich beim HC Košice in der Slowakei nach Penaltyschießen.

EC KAC trifft auf Storhamar Hamar

Storhamar Hamar ließ auf eine famose Pre-Season (12:0 Punkte und 21:6 Tore in vier Testspielen) einen nicht minder überzeugenden CHL-Auftakt folgen: Die Truppe von Head Coach Petter Thoresen unterlag am vergangenen Wochenende bei den beiden schweizer Spitzenklubs HC Davos und Genève-Servette jeweils nur mit 2:3, wobei die Niederlage beim aktuellen Vizemeister aus dem Kanton Graubünden erst nach Verlängerung feststand, wodurch Hamar bereits einen Zähler auf seinem Konto hat. Die Norweger haben damit einen ersten Schritt gemacht, um ihre starke Champions Hockey League-Bilanz mit drei Achtelfinalqualifikationen bei vier Teilnahmen zu bestätigen. Allerdings hat Storhamar saisonübergreifend nur drei seiner letzten 18 CHL-Begegnungen in regulärer Spielzeit gewonnen. Das hat einerseits mit den starken Gegnern – noch nie stand man in der Königsklasse einem Klub gegenüber, der nicht aus den fünf Gründungsligen stammte – und andererseits mit dem eher beschränkten offensiven Output – zwei oder weniger erzielte Treffer in zehn der jüngsten elf Partien – zu tun.

Personelles bei den „Rotjacken“

Die Rotjacken müssen in den beiden CHL-Auswärtsspielen in der aktuellen Woche auf den Langzeitverletzten Fabian Hochegger und zudem auf Jacob Hudson verzichten. Beim Kanadier wurde im Zuge von weiterführenden Untersuchungen ein schwererer Verletzungsgrad als ursprünglich angenommen festgestellt, er wird aufgrund einer Unterkörperverletzung mehrere Wochen lang ausfallen. Wieder in das Aufgebot zurückkehren wird hingegen Mattias Göransson, der gegen Fribourg angeschlagen passen musste und zwischenzeitlich zudem leicht erkrankt war. Ebenfalls aufgrund von Erkrankungen im Abschlusstraining auf eigenem Eis am Dienstag nicht dabei waren Clemens Unterweger, Raphael Herburger und Jan Drozg. Die beiden Österreicher wurden wieder gesund und traten am Mittwochmorgen die Reise nach Norwegen mit an, der Slowene hingegen wird in Hamar definitiv fehlen. Dadurch rückt der erst 16-jährige Stürmer Niclas Micelli in das Lineup auf, er wird in Norwegen sein erstes Bewerbsspiel für die Kampfmannschaft des EC-KAC bestreiten, heißt es abschließend.