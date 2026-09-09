1800 Überstunden? Anwaltsbrief erreicht Klagenfurter Rathaus

Im Klagenfurter Rathaus sorgt das Zeitguthaben einer Beschäftigten der Stadtverwaltung für rechtliche Auseinandersetzungen. Wie „Der Standard“ berichtet, fordere die betroffene Bürokraft die finanzielle Abgeltung von etwa 1800 angehäuften Überstunden, was einer Summe im fünfstelligen Bereich entspreche. Zudem mache sie 800 nicht konsumierte Urlaubsstunden geltend.

Gang vor Gericht?

Nach Informationen der Tageszeitung sei bei der Magistratsdirektion ein Anwaltsschreiben eingegangen, in dem von gerichtlichen Schritten gesprochen werde. Eine Klage liege laut dem Bericht noch nicht vor und auch eine Auszahlung seitens der Stadt sei bisher nicht bestätigt. Über welchen Zeitraum sich die Stunden angesammelt haben und wie die Stadt die Forderungen bewertet, geht aus den vorliegenden Berichten bislang nicht hervor.

GRÜNE: „…dürfen nicht zur Kostenfalle werden“

„Und wieder gibt´s eine Überstunden-Causa in Klagenfurt: Die neuerliche Anhäufung von 1.800 Überstunden und zusätzlich 800 offenen Urlaubsstunden in einem Regierungsbüro zeigen vor allem eines: Im Klagenfurter Magistrat gibt es offenbar massive Lücken bei der Regelung und Kontrolle von Arbeitszeiten“, kommentiert Stefan Samonig, Stadtparteiobmann der Grünen Klagenfurt. „Wenn sich solche Guthaben über Jahre ansammeln und am Ende die Stadt dafür bezahlen soll, dann haben wir ein strukturelles Problem“, betont Samonig, für den es deshalb klare Regeln für Schlüsselfunktionen im Magistrat braucht: „Bei Leitungs- und Schlüsselpositionen müssen künftig All-in-Verträge dafür sorgen, dass Aufgaben, Verantwortung und Arbeitszeit von Anfang an klar geregelt sind. Gleichzeitig ist es Aufgabe der Magistratsdirektorin, für klare Aufgabenprofile und eine vernünftige Personalplanung zu sorgen, damit Überstunden gar nicht erst in diesem Ausmaß entstehen.“ Für Samonig steht außer Frage: „Natürlich muss jemand, der Verantwortung übernimmt und mehr leistet, dafür auch entsprechend bezahlt werden. Aber es kann nicht sein, dass sich über Jahre ein riesiger Überstundensaldo aufbaut und die Rechnung dann bei den Klagenfurterinnen und Klagenfurtern landet“, so Samonig, welcher ergänzt: „Wir brauchen klare Verträge, klare Aufgaben und endlich eine Struktur, die solchen Entwicklungen gegensteuert.“

©Bernhard Schindler Stefan Samonig, Stadtparteiobmann der Grünen Klagenfurt.

NEOS: Es tummeln sich die „Überstundenkaiser“

NEOS-Klagenfurt-Klubobmann Janos Juvan: „Rund um Bürgermeister Scheider scheinen sich die Überstundenkaiser zu tummeln – und das, obwohl Klagenfurt vor massiven Budgetproblemen steht. Die Menschen können sich solche Umtriebe nicht mehr leisten. Die Stadt ist kein Selbstbedienungsladen.“ Nach den vergangenen Skandalen habe Scheider als Personalreferent ein konsequentes Überstundenmonitoring angekündigt wie die NEOS berichten: „Scheider hat das Thema Überstunden nicht im Griff. Sein angekündigtes Monitoring läuft ins Leere“, so Juvan. Abschließend richtet Juvan einen Appell an alle Klagenfurterinnen und Klagenfurter:„Es ist höchste Zeit für einen Kurswechsel: Bringen wir endlich das Budget in Ordnung, gehen wir sorgsam mit Steuergeld um und bringen wir Klagenfurt wieder nach vorn. Holen wir uns unsere Stadt zurück!“

©NEOS Kärnten

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.09.2026 um 14:35 Uhr aktualisiert