Konkursverfahren über Klagenfurter Sanierungs- und Trocknungsbetrieb eröffnet

Das Landesgericht Klagenfurt hat über die H2O Schadens-Service GmbH aus Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Der Schritt erfolgt über einen Gläubigerantrag, wie die Kreditschutzverbände KSV1870 und AKV EUROPA berichten.

Das Unternehmen ist in den Bereichen Wasserschadensanierung, Bautrocknung, Hausreinigung sowie im Malereigewerbe tätig.

Das Unternehmen ist in den Bereichen Wasserschadensanierung, Bautrocknung, Hausreinigung sowie im Malereigewerbe tätig.

Das Unternehmen ist in den Bereichen Wasserschadensanierung, Bautrocknung, Hausreinigung sowie im Malereigewerbe tätig. Vom Konkursverfahren sind nach Angaben von´KSV1870 und AKV EUROPA vier Dienstnehmer betroffen.

Aktiva und Passiva unbekannt

Genaue Daten zur Höhe von Aktiva und Passiva liegen derzeit noch nicht vor, wie übereinstimmend mitgeteilt wird. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Felix Fuchs bestellt. Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort und bis zum 12. Oktober anmelden. Die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung wurden am Landesgericht Klagenfurt für den 27. Oktober anberaumt.