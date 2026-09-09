Geisterautos in Klagenfurt: Wie geht es mit den verlassenen Wagen weiter?

Verwaiste Autos häufen sich derzeit in Klagenfurt – ein Wagen steht sogar im Kontext polizeilicher Ermittlungen. Das Magistrat erklärte gegenüber 5 Minuten, wann ein Fahrzeug behördlich abgeschleppt werden darf.

Ein weißer Audi hier, ein schwarzer Citroen dort, ein weiteres Auto im Eck einer Lebensmittelkette: Was in den letzten Monaten noch Einzelfälle waren, häuft sich derzeit: In Klagenfurt stehen aktuell einige verwaiste Fahrzeuge herum.

Weißer Audi hat „besondere“ Hintergrundgeschichte

Erst vor zwei Tagen berichteten wir über den besagten Audi, welcher fleißig Strafzettel sammelte. Wie 5 Minuten herausfand, wurde der Besitzer mittlerweile allerdings ausfindig gemacht – und zwar in der Justizanstalt Klagenfurt. Das Auto soll nämlich mit einem Kriminaldelikt in Verbindung stehen: Mitte August wurden zwei Rumänen im Alter von 36 und 28 Jahren verhaftet, nachdem sie versucht haben sollen, Goldschmuck aus einem Klagenfurter Juwelier zu entwenden. Wir haben darüber ausführlich berichtet, es gilt die Unschuldsvermutung. Wie schon im Beitrag zum Audi erwähnt, sollen mittlerweile keine weiteren Strafen mehr ausgestellt werden.

©5 Minuten Der genannte weiße Audi.

Viele Fahrzeuge, noch mehr Fragen

Als Reaktion auf unseren Beitrag trafen weitere Fotos von Leserinnen und Lesern in der 5 Minuten-Redaktion ein, oft verbunden mit der Frage: „Und was steckt hinter diesen Autos?“ Was hat es also mit den zurückgelassenen Fahrzeugen in Klagenfurt auf sich, die oft mit ausländischen Kennzeichen oder gar gänzlich ohne Schilder abgestellt sind? Sind sie hier, um zu bleiben? Und wie sieht das eigentlich rechtlich mit dem Abschleppen aus? 5 Minuten hat beim zuständigen Fachbereich im Magistrat der Landeshauptstadt nachgefragt und erfahren, wie ein solcher Prozess tatsächlich abläuft.

Rahmenbedingungen für Abschleppung

„Kraftfahrzeuge dürfen von der Behörde nur abgeschleppt werden, wenn sie am öffentlichen Gut ohne Kennzeichen abgestellt sind oder von ihnen eine Gefahr (wie etwa ein Leck der Ölwanne) ausgeht beziehungsweise bei Falschparken – etwa bei einem Kfz im Halte- und Parkverbot“, heißt es auf Anfrage. Denn: „Wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht vorhanden sind, kann die Behörde keine Abschleppung veranlassen.“ Somit ist der Prozess, die Gefährte von Kärntens Straßen zu bekommen, oft schwieriger als erwartet. Wie lange das im Schnitt dauert? „Sind die rechtlichen Rahmenbedingungen vorhanden, erfolgt die Abschleppung binnen weniger Tage“, heißt es weiter.

©Leser Ein weiteres Kfz aus Klagenfurt sammelt Organstrafverfügungen.

Was passiert mit den Autos?

Die Kraftfahrzeuge werden dann beim Abschleppunternehmen deponiert und können jederzeit vom Fahrzeugbesitzer abgeholt werden. Ergänzend ist noch zu erwähnen, dass dies nur für Kraftfahrzeuge gilt, die auf öffentlichem Grund abgestellt sind. Für Fahrzeuge auf Privatgrund ist die Behörde nicht zuständig, wie das Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt abschließend erklärt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.09.2026 um 16:41 Uhr aktualisiert