Vor fremde Haustüre uriniert? Jetzt muss Mann in Kärnten vor Gericht

Ein Mann steht in Klagenfurt wegen mutmaßlicher beharrlicher Verfolgung vor Gericht. Er soll eine Frau dadurch nachts belästigt, ihr aufgelauert und vor ihrer Terrasse uriniert haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Das Landesgericht Klagenfurt verhandelt in der kommenden Woche eine Reihe unterschiedlicher Fälle. Darunter befindet sich am Mittwoch auch ein Prozess, bei dem es um beharrliche Verfolgung gehen soll.

Nachts wiederholt aufgetaucht?

Angeklagt ist ein erwachsener Mann, der sich derzeit in Haft befindet. Ihm wird zur Last gelegt, eine Frau in Kärnten verfolgt zu haben. Er soll unter anderem wiederholt nachts um das Wohnhaus der Betroffenen geschlichen sein, geht aus dem Verhandlungsspiegel hervor.

An Ort und Stelle uriniert

Zudem wird ihm angelastet, zahlreiche Lebensmittel direkt vor ihrer Terrassentüre abgestellt und an Ort und Stelle uriniert zu haben. Auch an ihrer Arbeitsstelle soll der Beschuldigte die Frau aufgesucht haben. Für den Angeklagten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.09.2026 um 17:39 Uhr aktualisiert