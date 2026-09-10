Nicht schrecken: Eurofighter kehren wieder nach Kärnten zurück

Die Eurofighter kehren wieder nach Kärnten zurück und werden zum 18. und 19. Mal am Flughafen Klagenfurt stationiert.

Ab Freitag, den 11. September bis Montag, den 14. September sowie vom Freitag, den 25. September bis Montag, den 28. September erfolgt die aktive Überwachung des österreichischen Luftraums aus Klagenfurt.

11. und 25. September

Zu diesem Zweck landen die Eurofighter der Luftstreitkräfte am 11. und am 25. September jeweils bis zur Mittagszeit am Klagenfurter Flughafen. Wie das österreichische Bundesheer in einer Aussendung mitteilt, diene die Verlegungen neben dem Übungszweck auch dazu, die Personalsituation am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg zu entlasten.

Keine Ausbildungs- oder Übungsflüge

Während der Tage in Klagenfurt finden keinerlei Ausbildungs- oder Übungsflüge statt. Die Jets heben ausschließlich für Einsätze der höchsten Dringlichkeitsstufe, sogenannte „Priorität Alpha“-Einsätze, ab. Jene Alarmstarts werden dann notwendig, wenn die Flugsicherung den Funkkontakt zu einem Luftfahrzeug verliert oder ausländische Militärmaschinen ohne gültige Überfluggenehmigung den österreichischen Luftraum betreten.

Rückkehr nach Zeltweg

Die Rückflüge der Eurofighter an ihren Stammstützpunkt nach Zeltweg sind dann jeweils für den Montag nach den besagten Einsatzwochenenden, also am 14. sowie am 28. September, vorgesehen.