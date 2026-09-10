15.000 Euro Preisgeld: Stadtwerke Klagenfurt schreiben 19. Kärntner Lyrikpreis aus

Die Stadtwerke Klagenfurt schreiben zum 19. Mal den Kärntner Lyrikpreis aus. Der Bewerb richtet sich an Kärntner Lyrikerinnen und Lyriker sowie im Ausland oder in anderen Bundesländern lebende Kärntnerinnen und Kärntner. Eingereicht werden können bis zu vier unveröffentlichte Gedichte in deutscher oder slowenischer Sprache bei freier Themenwahl, Mundart ist ausgeschlossen.

15.000 Euro an Preisgeldern

Insgesamt werden über 15.000 Euro an Preisgeldern vergeben. STW-Vorstand Erwin Smole eröffnete den Bewerbungsreigen im Klagenfurter Hotel „Sandwirth“ und hob die Bedeutung des seit 2008 ununterbrochen abgehaltenen Wettbewerbs hervor: „Die Autorinnen und Autoren beweisen damit, dass die Gattung Lyrik in Kärnten einen wichtigen Stellenwert besitzt.“ PEN-Club-Austria-Vorstandsmitglied und Juryvorsitzender Günter Schmidauer thematisierte die Problematik KI-generierter Texte und betonte, dass KI weder Nachdenken, Zweifel noch ziellose Tagträume oder Visionen kenne. Den Vorsitz der Jury führt ebenso Schmidauer. Weitere Jurymitglieder sind Josef Winkler, Ilse Gerhardt, Katharina Herzmansky, Cvetka Lipus sowie Harald Raffer.

Einsendebedingungen

Einreichungen sind per Post an die Stadtwerke Klagenfurt (Abteilung PR/Marketing, St. Veiter Straße 31, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Stichwort: Kärntner Lyrikpreis) oder per Mail an marketing@stw.at möglich. Name, Kurzbiografie, Telefonnummer und Mailadresse sind gesondert beizufügen. Einsendeschluss ist der 19. Oktober. Die Preisverleihung findet am 5. November um 18 Uhr im Klagenfurter Stadthaus statt.