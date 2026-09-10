Medien sind die vierte Macht

„Medien als vierte Macht sind essenziell für den Erhalt der Demokratie,“ das war die Kernaussage der ÖVP-Spitzenpolitiker beim bereits traditionellen Sommerausklang-Treffen der Volkspartei mit Journalistinnen und Journalisten.

„Machen wir Probleme nicht größer, als sie sind“

Die Abgeordneten des ÖVP-Landtagsclubs luden auch dieses Jahr ins Schloss Maria Loretto in Klagenfurt. Intention von Clubobmann Markus Malle und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber ist dabei stets ein Austausch über aktuelle Themen und Entwicklungen. Gruber seinerseits formulierte einen eindringlichen Appell: „Machen wir Probleme nicht größer, als sie sind. Befeuern wir keine Konflikte. Hören wir auf Kärnten schlechtzureden. Es geht um den Ruf Kärntens – auch außerhalb des Landes.“

Positive Sommerbilanz

Gegen dieses Schlechtreden wandte sich beim schwarzen Treffen auch Landesrat Sebastian Schuschnig, der auch auf eine durchaus positive Sommerbilanz im Tourismus verwies. Alles in allem ginge es jetzt darum, so Landesvize Gruber, aus Kärnten als dem schönsten Bundesland auch das stärkste Bundesland zu machen. Und das gehe nur mit „Tun“, wie der ÖVP-Chef mehrmals betonte. Mit dabei waren auch weitere schwarze Spitzenfunktionäre wie Hannes Mak, Stefanie Ofner, Sandra Lassnig und Herbert Gaggl.