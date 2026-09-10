Schwerer Unfall in Klagenfurt: Motorradlenkerin (18) über Fahrbahn geschleudert

An einer Kreuzung in Klagenfurt kam es zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Motorradfahrerin. Die 18-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Ein 83-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Klagenfurt-Land ist heute Morgen gegen 8 Uhr auf einer Kreuzung im Stadtgebiet von Klagenfurt am Wörthersee beim Rechtsabbiegen mit einer 18-jährigen Motorradfahrerin aus dem Bezirk St. Veit an der Glan kollidiert.

Schwere Verletzungen

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die junge Frau über die Gegenfahrbahn auf einen Gehsteig geschleudert. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen und musste nach Angaben der Landespolizeidirektion Kärnten vom Rettungsdienst in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert werden.