Pörtschacher Feuerwehr musste Person aus Lift befreien

Die Feuerwehr Pörtschach befreite am heutigen Vormittag eine Person aus einem blockierten Lift.

Am Vormittag rückte die Freiwillige Feuerwehr Pörtschach zu einem technischen Einsatz im Gemeindegebiet aus. Grund für die Alarmierung war eine im Aufzug gefangene Person, nachdem sich die Fahrstuhltür schlagartig nicht mehr öffnen ließ.

Rettung binnen weniger Minuten

Wie die Einsatzkräfte im Anschluss über die sozialen Medien mitteilten, gab es relativ rasch ein glückliches Ende: „Binnen weniger Minuten konnte die Person von uns aus dem Lift befreit werden“.

Wartungsunternehmen ist informiert

Nach der Rettung sicherten die Feuerwehrleute die Anlage, indem sie den Aufzug versperrten und verständigten das Wartungsunternehmen. Neben den Kräften der FF Pörtschach befand sich auch die Polizei vor Ort im Einsatz.