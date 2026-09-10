Schutzhelm statt Schultüte? Zustand an Klagenfurter Schulen sorgt für Kritik

Am 14. September heißt es für Kärntens Schüler wieder „Back to School“. Doch laut den NEOS würden Kinder an manchen Schulen zusätzlich zur oder gar statt der Schultüte einen Schutzhelm und Gummistiefel benötigen.

„Denn in Klagenfurts Schulen stürzen Decken ein, durch undichte Dächer dringt Wasser“, heißt es vonseiten der NEOS. Die Probleme seien schon seit langem bekannt. Bei einer Pressekonferenz übt NEOS Klagenfurt-Obmann Janos Juvan scharfe Kritik: „Während Klagenfurts Schulen verfallen, streiten die zuständigen Stadträte darüber, wer verantwortlich ist. Statt den Sanierungsstau gemeinsam zu beseitigen, schieben sie einander den Schwarzen Peter zu – auf Kosten unserer Kinder.“

„Sanierungsstau schiebt man auf den Sankt-Nimmerleins-Tag“

Für ihn erwecke es den Anschein als würde die Stadtregierung die Sanierungen bis nach der Gemeinderatswahl 2027 aufzuschieben: „Im Budgetvoranschlag für 2026 sind lediglich 30.000 Euro für auslaufende Maßnahmen an der Volksschule Hörtendorf und 2,2 Millionen Euro für die Mittelschule St. Peter vermerkt.“ Doch der Investitionsbedarf für St. Peter wäre laut ihm mit 27,5 Millionen Euro beziffert. „Rund 25 Millionen davon sollen, wenn überhaupt, erst ab 2027 fließen“, heißt es und weiter betont Juvan: „Bis zur Wahl werden offenbar nur die dringendsten Löcher gestopft. Den großen Sanierungsstau schiebt man auf den Sankt-Nimmerleins-Tag.“

NEOS fordert umfassende Sanierungen

Dabei würde an fast allen Klagenfurter Schulen Investitionsbedarf bestehen. NEOS-Bildungssprecherin Iris Glanzer, selbst Volksschullehrerin in Klagenfurt, kennt die Situation aus dem Schulalltag: „Wenn es stark regnet, tropft es in manchen Schulen von der Decke. Wenn es draußen heiß ist, wird das Klassenzimmer zum Backofen. Und manche sitzen auf Möbeln, auf denen schon ihre Großeltern gesessen sind. Das sind keine Kleinigkeiten. Das ist der Alltag vieler Kinder.“ NEOS Klagenfurt fordert eine umfassende Sanierungs- und Modernisierungsoffensive für alle städtischen Schulen, wird betont. Dazu gehören auch wirksamer Hitzeschutz sowie zeitgemäße Räume für Unterricht, Nachmittagsbetreuung und Freizeit, heißt es weiter.

©NEOS NEOS Klagenfurt fordert eine umfassende Sanierungs- und Modernisierungsoffensive für alle städtischen Schulen

„Nicht auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden“

Juvan erneuert seine Forderung nach einer Zusammenarbeit mit der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). „Die von der BIG errichteten oder sanierten Gebäude würde die Stadt mieten – ein Modell, das bei Bundesschulen längst etabliert ist“, heißt es weiter. „Klagenfurts Finanznot darf nicht auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden. Sichere und moderne Schulen sind keine Kür, sondern eine zentrale Aufgabe der Stadt. Mit der BIG liegt ein realistischer Lösungsweg auf dem Tisch. Die Stadtregierung muss ihn endlich ernsthaft prüfen“, so Juvan abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.09.2026 um 15:03 Uhr aktualisiert