Bahn-Meisterschaft: LAC Klagenfurt jagt den Titel-Hattrick

Nächste Woche wird im Vorarlberger Götzis die letzte große Bahn-Meisterschaft der österreichischen Leichtathletik-Saison ausgetragen. Im Möslestadion geht die Österreichische Meisterschaft der Masters über die Bühne.

Der LAC Klagenfurt hat viel vor bei der kommenden Bahn-Meisterschaft in Götzis.

Der LAC Klagenfurt hat viel vor bei der kommenden Bahn-Meisterschaft in Götzis.

Mit einem Großaufgebot wir der das LAC-Mastersteam nach Vorarlberg unterwegs sein, teilt der Verein voller Vorfreude mit. Gleich 19 Athleten von der Klasse W35 (Adaweih Arour) bis zur M85 (Gerhard Neweklowsky) haben genannt. Das Team wird in 103 Bewerben an den Start gehen.

LAC Klagenfurt hat große Pläne

Derzeit führen LAC im ÖLV-Masterscup mit mehr als 300 Punkte Vorsprung, der Wettkampf soll dem LAC dem Jahresziel – den dritten Masterscup-Sieg in Folge – um ein gewaltiges Stück näherbringen, so vonseiten des Vereins abschließend.