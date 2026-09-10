Eltern-Kind-Zentrum bietet neue „Abenteuer-Familie“-Angebote

Die Präventionsstelle der Abteilung Gesundheit, Jugend und Familie setzt die Veranstaltungsreihe „Abenteuer Familie“ fort. Ab Herbst 2026 erwartet Eltern von Kindern und Jugendlichen ein vielfältiges Programm.

Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, Eltern in ihrer Gesundheitskompetenz zu stärken und sie im Alltag mit fundiertem Wissen, praktischen Tipps und konkreten Handlungsmöglichkeiten zu unterstützen, teilt die Stadt in einer Aussendung mit. Gerade in einer sich stetig wandelnden Gesundheits- und Informationslandschaft würden Eltern immer wieder vor wichtigen Fragen stehen: Wie kann ich die Gesundheit meines Kindes bestmöglich fördern? Welche Informationen sind verlässlich? Und wie kann ich im Alltag sicher und verantwortungsvoll auf gesundheitliche und erzieherische Herausforderungen reagieren?

Praxisnahe Übungen und offene Gespräche

„Die Workshops und Vorträge greifen aktuelle und familienrelevante Themen aus den Bereichen Gesundheit, Entwicklung, Ernährung, Erziehung und Prävention auf. Erfahrene Fachkräfte vermitteln verständliche Informationen und gehen auf die Fragen und Anliegen der Teilnehmenden ein“, erklärt Gesundheitsreferent Stadtrat Franz Petritz die Veranstaltungsreihe. Interaktive Methoden, praxisnahe Übungen und offene Gespräche sorgen dafür, dass das erworbene Wissen direkt im Familienalltag angewendet werden kann. Das Angebot richtet sich an Eltern und Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen, heißt es weiter.

Teilnahme ist kostenlose

Die Teilnahme an allen Workshops und Vorträgen ist kostenlos. Damit möchte die Stadt allen Familien einen niederschwelligen Zugang zu wichtigen Informationen und professioneller Unterstützung ermöglichen. Besonderes Angebot: Während den Workshops / Vorträgen werden die Kinder direkt vor Ort im EkiZ betreut, d.h. man muss sich vorab nicht extra um eine Betreuung kümmern, wird weiter mitgeteilt.