Abgesagter Politik-Trip nach China sorgt für Aufsehen und Kritik

Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) und Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) hatten vor mit einer Delegation im September die Fernost-Metropole Nanning zu besuchen. Zwischen Klagenfurt und Nanning besteht seit über zwei Jahrzehnten eine Städtepartnerschaft.

Wellness im Ablaufplan

Das vorgesehene Programm enthielt, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, durchaus ungewöhnliche Agenden: Abgesehen vom Austausch an einer Elite-Bildungsstätte und Präsentationen zu KI-Lösungen in Restaurants und Autowaschanlagen waren auch Wellness-Anwendungen, wie Massagen und Akupunktur angesetzt. Auch in Planung war ein Tag auf der Wirtschafts- und Handelsmesse. Die Reisekosten sollten zum Teil aus der Stadtkasse fließen (knapp 800 Euro je Flugticket), die übrigen Ausgaben wollte der Gastgeber tragen.

Vorwürfe werden zurückgewiesen

Stattzufinden scheint der Trip nun doch nicht. Gegenüber der „Kleinen Zeitung“ weist Jonke die Vorwürfe zurück: „Die entstandene Darstellung, bei der Reise wäre es mir um Wohlfühlprogramme gegangen, weise ich zurück. An solchen Programmpunkten hätte ich nicht teilgenommen.“ Kommuniziert wurde die Stornierung mit zu knapper Vorlaufzeit, um heimische Vertreter der Wirtschaft mitzunehmen. Jonke selbst habe die Reise abgesagt.

Reise wurde storniert

Wie es in dem Bericht weiter heißt, habe man jedoch im Rathaus den Politikern von der Reise abgeraten, da gerade Wahlkampf herrscht. Für Sandra Wassermann entstand der Eindruck, dass der Bürgermeister über die Stornierung der Reise entschieden habe. Auch sei nicht genau ersichtlich wer der Reise-Organisator sei: Laut dem Medium wird der Verein „Gesellschaft zur Förderung der Friedlichen Wiedervereinigung Chinas“ angeführt, dieser soll ein Reisebüro in Nanning inne haben.

NEOS: „Lange Serie an Peinlichkeiten und Skurrilitäten

NEOS Klagenfurt-Klubobmann Janos Juvan äußert sich dazu: „Die skurrile China-Reise, die man offenbar vor dem Hintergrund des beginnenden Wahlkampfs doch noch abgesagt hat, reiht sich nahtlos in eine lange Serie an Peinlichkeiten und Skurrilitäten der Klagenfurter Stadtregierung ein. Den Klagenfurterinnen und Klagenfurtern ist das nicht mehr zuzumuten.“ Laut Juvan sei es Zeit für einen Neustart. „Liebe Klagenfurterinnen und Klagenfurter, holen wir uns unsere Stadt zurück“, betont er abschließend.