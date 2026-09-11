Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
Bild auf 5min.at zeigt einen Polizisten vor Schmuck.
Ein Unbekannter stahl ein Goldarmband in Wert von mehreren tausend Euro aus einem Klagenfurter Schmuckgeschäft.
Klagenfurt
11/09/2026
Tausende Euro

Kaufinteresse vorgetäuscht: Diebstahl in Klagenfurter Schmuckgeschäft

Ein bislang unbekannter Mann täuschte in einem Klagenfurter Schmuckgeschäft Kaufinteresse vor. Dabei soll er ein Goldarmband im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Donnerstagnachmittag, 10. September kam es in einem Schmuckgeschäft in Klagenfurt zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Mann betrat das Geschäft und gab gegenüber einer Verkäuferin Kaufinteresse vor. Die Mitarbeiterin präsentierte dem Mann daraufhin mehrere Schmuckstücke. Während der Beratung soll es dem Täter gelungen sein, ein Goldarmband unbemerkt an sich zu nehmen.

Schmuckstück ist mehrere Tausend Euro wert

Erst später wurde der Diebstahl bemerkt. Der Wert des gestohlenen Goldarmbandes beläuft sich laut Polizei auf einige Tausend Euro. Die Ermittlungen nach dem bislang unbekannten Täter laufen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at