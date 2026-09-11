Kaufinteresse vorgetäuscht: Diebstahl in Klagenfurter Schmuckgeschäft

Ein bislang unbekannter Mann täuschte in einem Klagenfurter Schmuckgeschäft Kaufinteresse vor. Dabei soll er ein Goldarmband im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben

Am Donnerstagnachmittag, 10. September kam es in einem Schmuckgeschäft in Klagenfurt zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Mann betrat das Geschäft und gab gegenüber einer Verkäuferin Kaufinteresse vor. Die Mitarbeiterin präsentierte dem Mann daraufhin mehrere Schmuckstücke. Während der Beratung soll es dem Täter gelungen sein, ein Goldarmband unbemerkt an sich zu nehmen.

Schmuckstück ist mehrere Tausend Euro wert

Erst später wurde der Diebstahl bemerkt. Der Wert des gestohlenen Goldarmbandes beläuft sich laut Polizei auf einige Tausend Euro. Die Ermittlungen nach dem bislang unbekannten Täter laufen.