Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen

In Klagenfurt war in der Nacht ein besonders "rauchiger" Dieb unterwegs. Er stahl Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro.

Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro sowie Bargeld in dreistelliger Höhe stahl ein Dieb in Klagenfurt.

Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro sowie Bargeld in dreistelliger Höhe stahl ein Dieb in Klagenfurt.

Ein bisher unbekannter Täter brach in der Nacht zum 11. September 2026 in ein Geschäft im Bezirk Klagenfurt ein und stahl daraus Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro sowie Bargeld in dreistelliger Höhe.

Höhe des Gesamtschadens noch nicht bekannt

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch nicht bekannt. Nach dem Dieb wird gefahndet.