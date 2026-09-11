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Symbolfoto von 5min.at: Neue Zigarettenpackung wurde frissch geöffnet.
Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro sowie Bargeld in dreistelliger Höhe stahl ein Dieb in Klagenfurt.
Klagenfurt
11/09/2026
Einbruch

Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen

In Klagenfurt war in der Nacht ein besonders "rauchiger" Dieb unterwegs. Er stahl Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(65 Wörter)
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Ein bisher unbekannter Täter brach in der Nacht zum 11. September 2026 in ein Geschäft im Bezirk Klagenfurt ein und stahl daraus Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro sowie Bargeld in dreistelliger Höhe.

Höhe des Gesamtschadens noch nicht bekannt

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch nicht bekannt. Nach dem Dieb wird gefahndet.

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